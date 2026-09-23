Innlent

Stíflueyðir og gólfþrif ollu slysinu á Ós­eyri

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Slökkvilið Akureyrar segir að vel hafi gengið á vettvangi.
Slökkvilið Akureyrar segir að vel hafi gengið á vettvangi. Vísir/Anton Brink

Efnalekinn í fiskvinnslu Hnýfils á Óseyri á Akureyri orsakaðist af því að stíflueyðir sem hellt var í niðurfall í morgun blandaðist við þrifaefni sem notað var á gólfin síðdegis með þeim afleiðingum að klórgas myndaðist. Slökkvilið segir störf hafa gengið vel á vettvangi.

„Þetta leit ekki vel út í byrjun og svona aðgerð er meira langhlaup heldur en spretthlaup, en þetta fór allt vel að lokum,“ segir Maron Pétursson varaslökkviliðsstjóri slökkviliðsins á Akureyri í samtali við Vísi. Störfum er nú lokið á vettvangi en lögregla fékk tilkynning um slysið 16:22 í dag.

Fjórir voru fluttir á sjúkrahúsið á Akureyri og að sögn Marons voru þeir með minniháttar ertingu vegna efnanna. Slökkviliðsmenn hafi tryggt vettvang í viðeigandi hlífðarfatnaði. Áður kom fram í tilkynningu lögreglu að um klórgas væri að ræða.

„Þarna var verið að losa stíflu í morgun og stíflueyðir því settur í niðurfall. Síðan síðdegis kemur hópur til að þrífa gólfin sem er með annað efni og það blandast síðan við stíflueyðinn í niðurfallinu. Þarna verður bara slys en sem betur fer var þetta ekki mikið magn og vindáttin var mjög hagstæð fyrir okkur líka.“

Hann segir að svæðið sé nú öruggt og störfum lokið. Hann segist hvetja fólk sem var í grenndinni til þess að láta kíkja á það ef það finnur fyrir óþægindum í öndunarfærum.

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