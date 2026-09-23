Stíflueyðir og gólfþrif ollu slysinu á Óseyri Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 23. september 2026 21:21 Slökkvilið Akureyrar segir að vel hafi gengið á vettvangi. Vísir/Anton Brink Efnalekinn í fiskvinnslu Hnýfils á Óseyri á Akureyri orsakaðist af því að stíflueyðir sem hellt var í niðurfall í morgun blandaðist við þrifaefni sem notað var á gólfin síðdegis með þeim afleiðingum að klórgas myndaðist. Slökkvilið segir störf hafa gengið vel á vettvangi. „Þetta leit ekki vel út í byrjun og svona aðgerð er meira langhlaup heldur en spretthlaup, en þetta fór allt vel að lokum,“ segir Maron Pétursson varaslökkviliðsstjóri slökkviliðsins á Akureyri í samtali við Vísi. Störfum er nú lokið á vettvangi en lögregla fékk tilkynning um slysið 16:22 í dag. Fjórir voru fluttir á sjúkrahúsið á Akureyri og að sögn Marons voru þeir með minniháttar ertingu vegna efnanna. Slökkviliðsmenn hafi tryggt vettvang í viðeigandi hlífðarfatnaði. Áður kom fram í tilkynningu lögreglu að um klórgas væri að ræða. „Þarna var verið að losa stíflu í morgun og stíflueyðir því settur í niðurfall. Síðan síðdegis kemur hópur til að þrífa gólfin sem er með annað efni og það blandast síðan við stíflueyðinn í niðurfallinu. Þarna verður bara slys en sem betur fer var þetta ekki mikið magn og vindáttin var mjög hagstæð fyrir okkur líka.“ Hann segir að svæðið sé nú öruggt og störfum lokið. Hann segist hvetja fólk sem var í grenndinni til þess að láta kíkja á það ef það finnur fyrir óþægindum í öndunarfærum. Akureyri Slökkvilið Mest lesið Dagný Ósk látin Innlent Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Innlent Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Innlent Drengurinn er fundinn Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Fleiri fréttir Stíflueyðir og gólfþrif ollu slysinu á Óseyri Móðir lagði ríkið í Hæstarétti vegna vanrækslu á EES Hollendingar hætta við Eurovision-sniðgöngu Þúsundir barna bíða mánuðum saman „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Hjólreiðamaður slasaðist en reiðhjólið í lagi Efnaleki á Óseyri og fólk beðið um að halda sig fjarri Quang Lé frjáls sinna ferða „Grafalvarlegt ástand sem skapast“ Íslenskir stjörnukokkar meðal kokka sem mótmæla fiski úr sjókvíaeldi Bjartsýnn á að lausn náist innan fjögurra vikna Dagný Ósk látin Skora á atvinnurekendur og minna á rétt launafólks Kom til landsins með kafarabúninga og neðansjávarvespur Náttúrupassi kosti 4.500 krónur en bílastæðagjöld falli niður Bein útsending: Heimkoman ekki eins auðveld fyrir alla Drengurinn er fundinn Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Ekki búið að slá verkfallsvopnið úr höndum flugstétta Skammlíft verkfall og umfangsmikið fíkniefnamál Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Flugvirkjar aflýsa verkfalli Foreldrar geti nú stillt útlit og falið hvatningu í Læsi Ók allt of hratt og á móti umferð í eftirför lögreglu Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Hvannadalshnjúkur lækkar Sjá meira