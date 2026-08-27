Rigning og skúrir víða um land

Lítið lægðadrag liggur nú yfir landinu sem veldur rigningu eða súld um norðan- og austanvert landið í dag. Það verður skýjað með köflum og stöku skúrir verða sunnan- og vestanlands.
Á vef Veðurstofunnar segir að þar sem það sé yfirleitt fremur hár þrýstingur yfir og í kring um landið verða vindar fremur hæg breytilegir.
„Hæðasvæði frá Grænlandi ætlar svo að hreiðra um sig yfir landinu á morgun föstudag og fram yfir helgina og er því útlit fyrir áframhaldandi hægviðri, en dálítilli vætu hér og þar í flestum landshlutum.
Fremur svalt loft hefur verið yfir landinu og útlit er fyrir að það breytist lítið næstu daga, með hita á bilinu 6 til 14 stig, yfirleitt mildast sunnan- eða suðaustantil.
Fljótlega eftir helgina er svo von á breytingum í veðri þegar lægð nálgast okkur úr suðvestri,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar.
Á föstudag: Hæg breytileg átt, skýjað með köflum og stöku skúrir í flestum landshlutum, en bjart að mestu suðvestanlands. Hiti 8 til 14 stig, hlýjast á Suðurlandi.
Á laugardag: Hæg norðlæg eða breytileg átt, skýjað að mestu og stöku skúrir, en skýjað með köflum suðvestanlands. Hiti 6 til 13 stig.
Á sunnudag og mánudag: Hæglætisveður, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 12 stig.
Á þriðjudag: Útlit fyrir suðaustlæga átt með rigningu sunnan- og vestantil, en áfram milt veður.
Á miðvikudag: Útlit fyrir austlæga átt og rigningu með köflum, en þurrt að mestu norðanlands.