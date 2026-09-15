Vara við hvössum vindum í nótt Bjarki Sigurðsson skrifar 15. september 2026 10:23 Varað er við hvössum vindum á Kjalarnesi, við Hafnarfjall, á norðanverðu Snæfellsnesi og við Eyjafjöll. Á mynd má sjá Stykkishólm sem er einmitt á norðanverðu Snæfellsnesi. Vísir/Vilhelm Ökumenn eru varaðir við hvössum vindum á Kjalarnesi, við Hafnarfjall, á norðanverðu Snæfellsnesi og við Eyjafjöll í nótt. Von er á 35 m/s vindhviðum fram til hádegis á morgun. Þetta kemur fram í ábendingum til vegfarenda frá veðurfræðingi Vegagerðarinnar. „Lægir nærri hádegi. Lélegt skyggni í mikilli rigningu suðaustantil síðdegis á morgun og auknar líkur á grjóthruni, þá helst í Hvalnesskriðum,“ segir í ábendingunni. Veðurstofan gerir ráð fyrir að í dag verði yfirleitt fremur hæg breytileg átt á landinu og bjartviðri en dálítil súld á köflum norðaustan- og austanlands fram yfir hádegi. Á morgun verður suðaustan strekkingur eða allhvass vindur og rigning, sums staðar talsverð um tíma. Síðdegis snýst í suðvestanátt og dregur úr úrkomu á suðvestanverðu landinu. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á miðvikudag: Austan og suðaustan 10-18 m/s, hvassast syðst. Rigning, víða talsverð, og hiti 7 til 12 stig. Á fimmtudag: Hæg norðlæg eða breytileg átt, en norðvestan 8-13 suðvestantil. Dálítil rigning eða skúrir og hiti 8 til 13 stig. Á föstudag: Austan 5-10 m/s og rigning, en stöku skúrir norðantil. Hiti breytist lítið. Á laugardag: Stíf norðaustanátt norðvestantil, en annars hægari vindur. Rigning, en skúrir á sunnanverðu landinu. Áfram milt í veðri. Á sunnudag: Breytileg átt, skýjað með köflum og sums staðar dálítil væta. Á mánudag: Útlit fyrir ákveðna suðaustanátt og rigningu Veður Umferðaröryggi Mest lesið Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Innlent Hafna viðræðum til hægri Erlent Eldur í Elliðaárdal Innlent Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Erlent Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Innlent Útlendingum fækkað það sem af er ári Innlent Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Innlent Fleiri fréttir Vara við hvössum vindum í nótt Von á vaxandi suðaustanátt og rigningu Haustið mætir á miðvikudaginn Rigning á Norðurlandi en að mestu þurrt annars staðar Næturfrost norðaustantil Umhleypingar næstu daga Vætusamt veður í kortunum Áfram rigning og lægðagangur Bætir í úrkomu síðdegis Allt að átján stiga hiti í dag Hviður allt að 30 metrar á sekúndu á Suðausturlandi Gul veðurviðvörun og sextán stiga hiti Gul viðvörun vegna hvassviðris á Suðausturlandi Vara við snörpum hviðum Bjart með köflum sunnan heiða Veður betra í Grindavík eftir jarðhræringarnar Yfirleitt bjart en einhverjar skúrir sunnantil Gætu orðið hressilegar dembur inn til landsins Skýjað að mestu og hæg norðlæg eða breytileg átt Rigning og skúrir víða um land Bætir í úrkomu eftir hádegi Spáð hlýju veðri norðaustantil Víða skúrir en allt að tuttugu stigum austanlands Stinningskaldi og súld suðvestanlands Blaut og vindasöm Menningarnótt í vændum Lægðardrag fikrar sig nær og bætir í úrkomu í nótt og á morgun Bjart að mestu í dag en lægð nálgast á morgun Bjartviðri í flestum landshlutum Bjart og sólríkt víðast hvar Allt að nítján stiga hiti í dag Sjá meira