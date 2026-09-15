Veður

Vara við hvössum vindum í nótt

Bjarki Sigurðsson skrifar
Varað er við hvössum vindum á Kjalarnesi, við Hafnarfjall, á norðanverðu Snæfellsnesi og við Eyjafjöll. Á mynd má sjá Stykkishólm sem er einmitt á norðanverðu Snæfellsnesi. 
Varað er við hvössum vindum á Kjalarnesi, við Hafnarfjall, á norðanverðu Snæfellsnesi og við Eyjafjöll. Á mynd má sjá Stykkishólm sem er einmitt á norðanverðu Snæfellsnesi.  Vísir/Vilhelm

Ökumenn eru varaðir við hvössum vindum á Kjalarnesi, við Hafnarfjall, á norðanverðu Snæfellsnesi og við Eyjafjöll í nótt. Von er á 35 m/s vindhviðum fram til hádegis á morgun. 

Þetta kemur fram í ábendingum til vegfarenda frá veðurfræðingi Vegagerðarinnar. 

„Lægir nærri hádegi. Lélegt skyggni í mikilli rigningu suðaustantil síðdegis á morgun og auknar líkur á grjóthruni, þá helst í Hvalnesskriðum,“ segir í ábendingunni.

Veðurstofan gerir ráð fyrir að í dag verði yfirleitt fremur hæg breytileg átt á landinu og bjartviðri en dálítil súld á köflum norðaustan- og austanlands fram yfir hádegi. Á morgun verður suðaustan strekkingur eða allhvass vindur og rigning, sums staðar talsverð um tíma. Síðdegis snýst í suðvestanátt og dregur úr úrkomu á suðvestanverðu landinu.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á miðvikudag: Austan og suðaustan 10-18 m/s, hvassast syðst. Rigning, víða talsverð, og hiti 7 til 12 stig.

Á fimmtudag: Hæg norðlæg eða breytileg átt, en norðvestan 8-13 suðvestantil. Dálítil rigning eða skúrir og hiti 8 til 13 stig.

Á föstudag: Austan 5-10 m/s og rigning, en stöku skúrir norðantil. Hiti breytist lítið.

Á laugardag: Stíf norðaustanátt norðvestantil, en annars hægari vindur. Rigning, en skúrir á sunnanverðu landinu. Áfram milt í veðri.

Á sunnudag: Breytileg átt, skýjað með köflum og sums staðar dálítil væta.

Á mánudag: Útlit fyrir ákveðna suðaustanátt og rigningu

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