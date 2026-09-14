Rigning á Norðurlandi en að mestu þurrt annars staðar Lovísa Arnardóttir skrifar 14. september 2026 07:19 Á morgun kemur hæðarhryggur og svo lægð á miðvikudag. Vísir/Anton Brink Í dag er spáð norðanátt, 5 til 13 metrum á sekúndu vestantil, en annars hægari fram eftir degi. Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar segir að það verði dálítil rigning á Norðurlandi og þokusúld en að það ætti að haldast að mestu þurrt í öðrum landshlutum. Það gætu þó verið stöku skúrir á Suðausturlandi. Hiti verður á bilinu sex til 15 stig, hlýjast syðra. Þá kemur fram í hugleiðingum að á morgun eigi að koma hæðarhryggur yfir landið með hægum vindi og björtu veðri, fyrst vestantil. Þá á að vera heldur svalara en í dag. Svo á miðvikudag er nokkuð djúp lægð væntanleg upp að landinu. Þá hvessir af austri og suðaustri með talsverðri rigningu, einkum sunnan- og vestanlands. Um kvöldið fer að lægja og á fimmtudag er útlit fyrir þokkalegt veður, úrkomulítið og milt. Nokkuð greiðfært er um landið allt en þó er víða vegavinna og framkvæmdir sem geta haft áhrif á umferð. Gott er að fylgjast með færð og framkvæmdum á vef Vegagerðarinnar og veðri á vef Veðurstofunnar. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á þriðjudag: Fremur hæg breytileg átt og víða bjartviðri, en norðvestan 5-13 m/s með smáskúrum austanlands fram eftir degi. Hiti 4 til 13 stig, hlýjast syðst. Á miðvikudag: Suðaustan og austan 10-18 og talsverð rigning. Hiti 7 til 12 stig. Á fimmtudag: Norðaustlæg eða breytileg átt, skýjað og sums staðar dálítil væta. Hiti 8 til 14 stig. Á föstudag: Suðaustanátt og rigning með köflum, en úrkomulítið norðanlands. Hiti breytist lítið. Á laugardag og sunnudag: Vestlæg eða breytileg átt og væta í flestum landshlutum, en úrkomuminna á sunnudag. Hiti 6 til 12 stig. Veður Færð á vegum Mest lesið Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Johnson rétt slapp við árás Rússa Erlent Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara Innlent Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Innlent „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Erlent Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Innlent Bókun 35 útskýrð á mannamáli Innlent Stjórnin líklega fallin en staðan afar þröng Erlent Fleiri fréttir Rigning á Norðurlandi en að mestu þurrt annars staðar Næturfrost norðaustantil Umhleypingar næstu daga Vætusamt veður í kortunum Áfram rigning og lægðagangur Bætir í úrkomu síðdegis Allt að átján stiga hiti í dag Hviður allt að 30 metrar á sekúndu á Suðausturlandi Gul veðurviðvörun og sextán stiga hiti Gul viðvörun vegna hvassviðris á Suðausturlandi Vara við snörpum hviðum Bjart með köflum sunnan heiða Veður betra í Grindavík eftir jarðhræringarnar Yfirleitt bjart en einhverjar skúrir sunnantil Gætu orðið hressilegar dembur inn til landsins Skýjað að mestu og hæg norðlæg eða breytileg átt Rigning og skúrir víða um land Bætir í úrkomu eftir hádegi Spáð hlýju veðri norðaustantil Víða skúrir en allt að tuttugu stigum austanlands Stinningskaldi og súld suðvestanlands Blaut og vindasöm Menningarnótt í vændum Lægðardrag fikrar sig nær og bætir í úrkomu í nótt og á morgun Bjart að mestu í dag en lægð nálgast á morgun Bjartviðri í flestum landshlutum Bjart og sólríkt víðast hvar Allt að nítján stiga hiti í dag Bjart víðast hvar á landinu í dag Veður með rólegasta móti um helgina Norðanáttin ríkjandi og hiti að tuttugu stigum sunnantil Sjá meira