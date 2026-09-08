Spáð er fremur hægri suðvestlægri eða breytilegri átt í dag og bjartviðri. Búast má við strekkingi um norðanvert landið seinnipartinn.
Í hugleiðingum veðurfræðings hjá Veðurstofu Íslands segir að aldjúp lægð sem var suður af landinu í gær nálgist nú Skotland. Því megi búast við suðvestan golu eða kalda og bjartviðri í dag.
Þó muni þykkna upp á Suðvestur- og Vesturlandi með kvöldinu. Hiti níu til átján stig, hlýjast norðanlands.
Á morgun er einnig útlit fyrir súld eða dálitla rigningu en lengst af verður þurrt norðaustan- og austanlands. Annað kvöld mun bæta í úrkomu sunnan- og vestantil.
Á miðvikudag:Suðlæg átt 5-13 m/s og dálítil væta, en þurrt á Norðaustur- og Austurlandi og bjart með köflum. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast norðaustantil. Úrkomumeira um kvöldið.Á fimmtudag:Sunnan 3-10 og rigning eða skúrir, en úrkomulítið norðaustanlands. Hiti breytist lítið.Á föstudag:Suðvestanátt og skúrir, en að mestu þurrt austanlands. Snýst í norðvestanátt með rigningu á Norðurlandi síðdegis. Heldur kólnandi.Á laugardag:Breytileg átt og skýjað en yfirleitt þurrt. Hiti 5 til 12 stig, mildast sunnanlands.Á sunnudag:Austlæg átt og fer að rigna, fyrst sunnan- og vestanlands.Á mánudag:Útlit fyrir norðanátt með rigningu fyrir norðan, en þurrt syðra. Svalt í veðri.