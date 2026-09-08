Veður

Allt að á­tján stiga hiti í dag

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Akureyringar geta mögulega spókað sig í sólinni í dag.
Akureyringar geta mögulega spókað sig í sólinni í dag. Vísir/Vilhelm

Spáð er fremur hægri suðvestlægri eða breytilegri átt í dag og bjartviðri. Búast má við strekkingi um norðanvert landið seinnipartinn.

Í hugleiðingum veðurfræðings hjá Veðurstofu Íslands segir að aldjúp lægð sem var suður af landinu í gær nálgist nú Skotland. Því megi búast við suðvestan golu eða kalda og bjartviðri í dag.

Þó muni þykkna upp á Suðvestur- og Vesturlandi með kvöldinu. Hiti níu til átján stig, hlýjast norðanlands.

Á morgun er einnig útlit fyrir súld eða dálitla rigningu en lengst af verður þurrt norðaustan- og austanlands. Annað kvöld mun bæta í úrkomu sunnan- og vestantil.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á miðvikudag:

Suðlæg átt 5-13 m/s og dálítil væta, en þurrt á Norðaustur- og Austurlandi og bjart með köflum. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast norðaustantil. Úrkomumeira um kvöldið.

Á fimmtudag:

Sunnan 3-10 og rigning eða skúrir, en úrkomulítið norðaustanlands. Hiti breytist lítið.

Á föstudag:

Suðvestanátt og skúrir, en að mestu þurrt austanlands. Snýst í norðvestanátt með rigningu á Norðurlandi síðdegis. Heldur kólnandi.

Á laugardag:

Breytileg átt og skýjað en yfirleitt þurrt. Hiti 5 til 12 stig, mildast sunnanlands.

Á sunnudag:

Austlæg átt og fer að rigna, fyrst sunnan- og vestanlands.

Á mánudag:

Útlit fyrir norðanátt með rigningu fyrir norðan, en þurrt syðra. Svalt í veðri.

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