Útlit er fyrir hæga norðlæga eða breytilega átt í dag og á morgun. Það verður skýjað að mestu á landinu og dálitlir skúrir á víð og dreif, en fleiri bjartir kaflar og þurrara í suðvesturfjórðungi landsins.
Frá þessu segir á vef Veðurstofunnar. Þar kemur fram að það sé fremur svalt loft yfir landinu, svo hæsti hitinn í dag verði væntanlega einungis 13 til 14 stig og er líklegur til að mælast á Suðurlandi.
„Áfram rólegheitaveður á sunnudag. Helsta breytingin er að þá aukast líkur á skúrum um landið suðvestanvert, en skúralíkur minnka á Norður- og Austurlandi,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á laugardag og sunnudag: Hæg breytileg átt. Skýjað með köflum á landinu og dálitlir skúrir á víð og dreif. Hiti 7 til 13 stig.
Á mánudag: Hæg austlæg átt. Bjartviðri vestanlands, en skýjað með köflum í öðrum landshlutum og líkur á skúrum, einkum síðdegis. Hiti breytist lítið.
Á þriðjudag: Hæg suðlæg átt með skúrum, en bjartviðri norðan- og austanlands. Hiti 7 til 13 stig.
Á miðvikudag: Austlæg átt og allvíða þurrt og bjart á landinu, en skýjað syðst. Hiti 7 til 14 stig, hlýjast á Vesturlandi.
Á fimmtudag: Austan- og norðaustanátt með lítilsháttar vætu austanlands, en víða bjartviðri annars staðar. Hiti svipaður.