Breytilegar áttir og vætusamt veður eru í kortunum samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofu Íslands. Hitinn í dag verður á milli sex og þrettán stig.
Í dag er spáð suðvestanátt, fimm til þrettán metrum á sekúndu og skúrum, en þurrt að kalla á Norðaustur- og Austurlandi. Það snýst smám saman í vestan og norðvestan átta til fimmtán með rigningu fyrir norðan seinnipartinn og slyddu til fjalla, fyrst á Vestfjörðum.
Það mun kólna í veðri og verða hvassara í nótt.
Á morgun dregur úr úrkomu og má búast við hægviðri víða annað kvöld. Hitinn verður þrjú til tólf stig, svalast fyrir norðan.
Á laugardag:Norðvestlæg átt 3-10 m/s, en vestan 10-18 austantil fram eftir degi. Rigning eða slydda á norðanverðu landinu, en styttir upp að mestu seinnipartinn. Bjartviðri að mestu sunnanlands. Hiti 2 til 12 stig, mildast suðaustantil.Á sunnudag:Gengur í austan 10-18 með rigningu, hvassast syðst, en hægari og lengst af þurrt norðanlands. Hiti 7 til 12 stig. Dregur úr vindi um kvöldið.Á mánudag:Norðlæg eða breytileg átt 3-10, en hvassari á stöku stað. Væta af og til í flestum landshlutum. Heldur hlýrra.Á þriðjudag:Minnkandi norðlæg átt. Dálítil rigning í fyrstu fyrir norðan, en síðan þurrt Hiti 3 til 6 stig. Bjart með köflum sunnanlands og hiti að 14 stigum, en dálítil væta suðaustantil undir kvöld.Á miðvikudag:Austanátt með rigningu, einkum sunnantil. Hiti 3 til 10 stig, mildast syðst.Á fimmtudag:Útlit fyrir norðlæga átt með vætu í flestum landshlutum. Svalt fyrir norðan en mildara syðra.