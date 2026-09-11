Veður

Vætu­samt veður í kortunum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Það verður víða rigning eða skúrir í dag.
Það verður víða rigning eða skúrir í dag. Vísir/Vilhelm

Breytilegar áttir og vætusamt veður eru í kortunum samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofu Íslands. Hitinn í dag verður á milli sex og þrettán stig.

Í dag er spáð suðvestanátt, fimm til þrettán metrum á sekúndu og skúrum, en þurrt að kalla á Norðaustur- og Austurlandi. Það snýst smám saman í vestan og norðvestan átta til fimmtán með rigningu fyrir norðan seinnipartinn og slyddu til fjalla, fyrst á Vestfjörðum.

Það mun kólna í veðri og verða hvassara í nótt.

Á morgun dregur úr úrkomu og má búast við hægviðri víða annað kvöld. Hitinn verður þrjú til tólf stig, svalast fyrir norðan.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á laugardag:

Norðvestlæg átt 3-10 m/s, en vestan 10-18 austantil fram eftir degi. Rigning eða slydda á norðanverðu landinu, en styttir upp að mestu seinnipartinn. Bjartviðri að mestu sunnanlands. Hiti 2 til 12 stig, mildast suðaustantil.

Á sunnudag:

Gengur í austan 10-18 með rigningu, hvassast syðst, en hægari og lengst af þurrt norðanlands. Hiti 7 til 12 stig. Dregur úr vindi um kvöldið.

Á mánudag:

Norðlæg eða breytileg átt 3-10, en hvassari á stöku stað. Væta af og til í flestum landshlutum. Heldur hlýrra.

Á þriðjudag:

Minnkandi norðlæg átt. Dálítil rigning í fyrstu fyrir norðan, en síðan þurrt Hiti 3 til 6 stig. Bjart með köflum sunnanlands og hiti að 14 stigum, en dálítil væta suðaustantil undir kvöld.

Á miðvikudag:

Austanátt með rigningu, einkum sunnantil. Hiti 3 til 10 stig, mildast syðst.

Á fimmtudag:

Útlit fyrir norðlæga átt með vætu í flestum landshlutum. Svalt fyrir norðan en mildara syðra.

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