Hlýrra og lygnara er í Grindavík í kjölfar náttúruhamfara sem riðið hafa yfir bæinn undanfarin misseri. Norðanáttin er nú hægari og hlýrri en áður og hafgolan virðist einnig hafa breyst.
Þetta segir í niðurstöðum minnisblaðs eftir þá Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing og Svein Gauta Einarsson, umhverfis- og orkuverkfræðing, sem fjallað er um á vef Grindavíkurbæjar.
Í samantekt minnisblaðsins segir að breytingar á umhverfi Grindavíkur virðist hafa haft mælanleg áhrif á staðbundið veður. Frá því seint árið 2023 hafi ný hraun runnið norðan og norðaustan við bæinn og í kjölfarið hafi verið reistir varnargarðar.
Nýju hraunin séu grófari en eldra yfirborð og gefi jafnframt enn frá sér varma, en varnargarðarnir auki einnig hrýfi landsins. Greiningin byggi á mælingum Veðurstofunnar í Grindavík frá 2008 og samanburði við mælingar Vegagerðarinnar á Reykjanesbraut. Viðmiðunartímabilið 2008 til 2023 hafi verið notað til að leiðrétta samanburðarstöðina eftir vindátt og árstíð og síðan hafi breytingar eftir 2023 verið metnar út frá frávikum milli stöðvanna.
Greiningin sýni breytingu eftir 2023, en geti ekki með núverandi gögnum greint með vissu hversu stór hluti hennar stafar af hraununum og hversu stór af varnargörðunum. Jafnframt er bent á að staðbundin áhrif varnargarðanna geti verið meiri nær görðunum. Til þess að greina þau betur þyrfti sérstakar vindmælingar nær ásamt hermun loftflæðis.
„Meginniðurstaðan er því að nýrunnin hraunin hafi hitað neðan frá loft sem berst yfir Grindavík í norðlægum vindáttum. Varnargarðarnir leggja líklega einnig sitt af mörkum með auknu yfirborðshrýfi, en bein áhrif þeirra á vind þarf að rannsaka betur.“