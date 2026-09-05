Bjart með köflum sunnan heiða Agnar Már Másson skrifar 5. september 2026 07:18 Skúrir fyrir norðan en bjart með köflum sunnan heiða og léttir víða til með kvöldinu. Vísir/Vilhelm Í dag má búast við hægri suðvestlægri eða breytilegri átt yfir landinu og dálítilli rigningu eða súld norðan- og austantil, en stöku skúrum síðdegis. Yfirleitt verður bjart með köflum sunnan heiða og léttir víða til með kvöldinu. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast á Suðausturlandi. Þetta kemur fram í spá og hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofunni. Þá segir að á morgun nálgist lægð úr suðri með vaxandi austan- og norðaustanátt, en útlit sé fyrir norðan hvassviðri með suðausturströndinni annað kvöld með rigningu suðaustan- og austantil undir miðnætti. Áfram verði milt sunnanlands, einkum suðvestanlands, en heldur svalara norðvestanlands. Síðdegis á mánudag á að draga úr vindi og úrkomu þegar lægð fjarlægist landið og tekur stefnuna á Skotland. Yfirleitt verður hægari vindur og úrkomulítið vestanlands og með kvöldinu lægir víða. Hiti að 15 stigum syðra, en 5 til 10 stig norðanlands með líkum á næturfrosti. Veður Mest lesið Kýld niður fjallið og svo horft á formanninn ljúga í fjölmiðlum Innlent Rafmagnslaust var í Reykjavík og Mosfellsbæ Innlent Réttarhöldunum yfir Clancy lauk án niðurstöðu Erlent Jarðskjálfti í Brennisteinsfjöllum Innlent Hugsi yfir framlagi Kristrúnar Innlent Enginn andvígur hvalveiðum Innlent Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Innlent Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Erlent Segja ekkert um svörin við yfirheyrslu Trumps Erlent Skordýr í súpu skólabarna Innlent Fleiri fréttir Veður betra í Grindavík eftir jarðhræringarnar Yfirleitt bjart en einhverjar skúrir sunnantil Gætu orðið hressilegar dembur inn til landsins Skýjað að mestu og hæg norðlæg eða breytileg átt Rigning og skúrir víða um land Bætir í úrkomu eftir hádegi Spáð hlýju veðri norðaustantil Víða skúrir en allt að tuttugu stigum austanlands Stinningskaldi og súld suðvestanlands Blaut og vindasöm Menningarnótt í vændum Lægðardrag fikrar sig nær og bætir í úrkomu í nótt og á morgun Bjart að mestu í dag en lægð nálgast á morgun Bjartviðri í flestum landshlutum Bjart og sólríkt víðast hvar Allt að nítján stiga hiti í dag Bjart víðast hvar á landinu í dag Veður með rólegasta móti um helgina Norðanáttin ríkjandi og hiti að tuttugu stigum sunnantil Allmikil lægð þokast norðaustur Litlar líkur á skýjahulan brotni en líklegast norðvestantil Hiti að átján stigum Bjart og milt í dag og allt að nítján stiga hiti Nýjasta sólmyrkvaspáin gefur ívið betri fyrirheit Talsverð úrkoma á Austurlandi Líkur á skriðuföllum á Norðvestur- og Norðausturlandi Rigning og súld á öllu landinu Vaxandi lægð yfir landinu og rigning í kortunum Von á lægðarsvæði í átt að landinu úr suðvestri Þurrasti júlímánuður á Akureyri í níutíu og sjö ár Bjartviðri sunnan heiða en stöku skúrir vestan til Sjá meira