Veður

Bjart með köflum sunnan heiða

Agnar Már Másson skrifar
Skúrir fyrir norðan en bjart með köflum sunnan heiða og léttir víða til með kvöldinu.
Skúrir fyrir norðan en bjart með köflum sunnan heiða og léttir víða til með kvöldinu. Vísir/Vilhelm

Í dag má búast við hægri suðvestlægri eða breytilegri átt yfir landinu og dálítilli rigningu eða súld norðan- og austantil, en stöku skúrum síðdegis. Yfirleitt verður bjart með köflum sunnan heiða og léttir víða til með kvöldinu. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast á Suðausturlandi.

Þetta kemur fram í spá og hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofunni.

Þá segir að á morgun nálgist lægð úr suðri með vaxandi austan- og norðaustanátt, en útlit sé fyrir norðan hvassviðri með suðausturströndinni annað kvöld með rigningu suðaustan- og austantil undir miðnætti. Áfram verði milt sunnanlands, einkum suðvestanlands, en heldur svalara norðvestanlands.

Síðdegis á mánudag á að draga úr vindi og úrkomu þegar lægð fjarlægist landið og tekur stefnuna á Skotland. Yfirleitt verður hægari vindur og úrkomulítið vestanlands og með kvöldinu lægir víða. Hiti að 15 stigum syðra, en 5 til 10 stig norðanlands með líkum á næturfrosti.

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