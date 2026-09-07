Gul veðurviðvörun er í gildi á Suðausturlandi þar sem spáð er vindhviðum yfir þrjátíu metrum á sekúndu. Viðvörunin er í gildi til klukkan fjögur síðdegis.
Veðurstofa Íslands varar við veðrinu á Suðausturlandi þar sem spáð er norðanátt frá fimmtán til tuttugu metrum á sekúndu og snörpum vindhviðum.
Veðurhorfur á landinu eru norðlæg átt, víða átta til þrettán metrar á sekúndu og skýjað með köflum. Hins vegar verður léttskýjað suðvestan- og vestantil á landinu. Á suðaustanverðu- og austanverðu landinu er spáð þrettán til tuttugu metrum á sekúndu og má búast við talsverðri rigningu á Austfjörðum fyrri hluta dags.
Spáð er mun hægari vindi í kvöld og léttir til. Hiti á landinu er átta til sextán stig, hlýjast á Suðurlandi.
Á þriðjudag:Fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt og bjartviðri, en strekkingur norðvestantil síðdegis og norðantil með kvöldinu. Hiti 10 til 18 stig að deginum, hlýjast norðanlands.Á miðvikudag:Fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt norðaustan- og austanlands og léttskýjað, en strekkingur norðvestanlands og með Suðausturströndinni fram á kvöld. Þykknar upp sunnan- og vestantil og fer að rigna þegar líður á daginn. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast austanlands.Á fimmtudag:Suðaustan og síðar suðvestan gola eða kaldi og rigning eða skúrir, en úrkomulítið norðaustantil fram á kvöld. Bætir í vind undir kvöld. Hiti 9 til 15 stig, hlýjast norðanlands.Á föstudag:Suðvestlæg átt og skúrir, en lengst af þurrt austantil. Snýst í fremur ákveðna norðlæga átt með rigningu norðantil undir kvöld. Áfram milt í veðri.Á laugardag:Útlit fyrir norðlæga átt og dálitla vætu norðantil, annars úrkomulítið. Heldur kólnandi, einkum norðanlands.Á sunnudag:Útlit fyrir suðlæga átt og vætusamt, en milt, veður