Rigning, rigning, rigning

Það gengur í suðvestan tíu til átján metra á sekúndu í dag. Víða skúrir, en þurrt að mestu á Austurlandi. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast austanlands. Dregur úr vindi í kvöld.
Á morgun eru áfram skúrir, en bjart að mestu á Norðaustur- og Austurlandi. Landsmenn ættu að finna til pollagallana þar sem næstu daga virðist fátt annað en rigning í kortunum, fyrir utan um helgina þegar tekur að snjóa á hálendinu.
„Lægð vestur af landinu stjórnar veðrinu hjá okkur í dag. Það gengur suðvestan stinningskalda eða allhvassan vind, fyrst á sunnanverðu landinu. Skúrir, einkum sunnan- og vestantil. Hiti á bilinu 7 til 15 stig, hlýjast á Austurlandi,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar.
Lægðin muni hreyfast lítið en grynnast smám saman. Suðvestanáttin verði hægari á morgun, skúrirnar efnisminni og að mestu léttskýjað norðaustan- og austanlands.
„Næsta lægð er síðan væntanleg upp að suðurströndinni á fimmtudag. Þá er spáð austan- og norðaustan hvassviðri eða stormi með talsverðri rigningu, en mikilli úrkomu á Austfjörðum og Suðausturlandi.“
Á miðvikudag (haustjafndægur):Suðvestan 5-15 m/s, hvassast við vesturströndina. Víða skúrir, en bjart að mestu á Norðaustur- og Austurlandi. Hiti 7 til 12 stig að deginum, mildast norðaustantil.Á fimmtudag:Gengur í austan og norðaustan 13-23 með rigningu, hvassast sunnantil. Talsverð úrkoma á Suðausturlandi og Austfjörðum. Dregur úr vindi seinnipartinn. Hiti 5 til 10 stig.Á föstudag:Norðan 13-20 norðvestantil og rigning eða slydda. Hægari vindur annars staðar og víða dálitlar skúrir. Hiti 3 til 11 stig, svalast á Vestfjörðum.Á laugardag:Norðlæg eða breytileg átt. Rigning eða slydda norðanlands, en stöku skúrir syðra. Hiti breytist lítið.Á sunnudag og mánudag:Norðanátt og rigning eða slydda, en þurrt að mestu sunnan heiða. Hiti 3 til 9 stig.