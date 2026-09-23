Segja upp tveimur sérfræðingum Agnar Már Másson skrifar 23. september 2026 23:00 Alma Möller heilbrigðisráðherra. Vísir/Anton Brink Tveimur sérfræðingum í heilbrigðisráðuneytinu hefur verið sagt upp störfum vegna aðhaldskröfu ríkisstjórnarinnar. Þetta gerist í framhaldi af uppsögnum í dómsmálaráðuneytinu í síðustu viku. Margrét Erlendsdóttir, upplýsingafulltrúi heilbrigðisráðuneytisins, staðfestir þetta í samtali við Vísi en Rúv greindi fyrst frá. Hún segir að greint hafi verið frá uppsögnunum á starfsmannafundi í dag. Uppsagnirnar hjá heilbrigðisráðuneytinu koma í framhaldi af uppsögnum í dómsmálaráðuneytinu í síðustu viku en þar voru sex stöðugildi lögð niður með vísan til hagræðingarkröfu stjórnvalda. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Vinnumarkaður Rekstur hins opinbera Heilbrigðismál Mest lesið Dagný Ósk látin Innlent Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Innlent Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Innlent Drengurinn er fundinn Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Fleiri fréttir Segja upp tveimur sérfræðingum Stíflueyðir og gólfþrif ollu slysinu á Óseyri Móðir lagði ríkið í Hæstarétti vegna vanrækslu á EES Hollendingar hætta við Eurovision-sniðgöngu Þúsundir barna bíða mánuðum saman „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Hjólreiðamaður slasaðist en reiðhjólið í lagi Efnaleki á Óseyri og fólk beðið um að halda sig fjarri Quang Lé frjáls sinna ferða „Grafalvarlegt ástand sem skapast“ Íslenskir stjörnukokkar meðal kokka sem mótmæla fiski úr sjókvíaeldi Bjartsýnn á að lausn náist innan fjögurra vikna Dagný Ósk látin Skora á atvinnurekendur og minna á rétt launafólks Kom til landsins með kafarabúninga og neðansjávarvespur Náttúrupassi kosti 4.500 krónur en bílastæðagjöld falli niður Bein útsending: Heimkoman ekki eins auðveld fyrir alla Drengurinn er fundinn Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Ekki búið að slá verkfallsvopnið úr höndum flugstétta Skammlíft verkfall og umfangsmikið fíkniefnamál Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Flugvirkjar aflýsa verkfalli Foreldrar geti nú stillt útlit og falið hvatningu í Læsi Ók allt of hratt og á móti umferð í eftirför lögreglu Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Sjá meira