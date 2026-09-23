Innlent

Segja upp tveimur sér­fræðingum

Agnar Már Másson skrifar
Alma Möller heilbrigðisráðherra.
Alma Möller heilbrigðisráðherra. Vísir/Anton Brink

Tveimur sérfræðingum í heilbrigðisráðuneytinu hefur verið sagt upp störfum vegna aðhaldskröfu ríkisstjórnarinnar. Þetta gerist í framhaldi af uppsögnum í dómsmálaráðuneytinu í síðustu viku.

Margrét Erlendsdóttir, upplýsingafulltrúi heilbrigðisráðuneytisins, staðfestir þetta í samtali við Vísi en Rúv greindi fyrst frá.

Hún segir að greint hafi verið frá uppsögnunum á starfsmannafundi í dag.

Uppsagnirnar hjá heilbrigðisráðuneytinu koma í framhaldi af uppsögnum í dómsmálaráðuneytinu í síðustu viku en þar voru sex stöðugildi lögð niður með vísan til hagræðingarkröfu stjórnvalda.

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