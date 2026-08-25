Veðurstofan gerir ráð fyrir vestlægri eða breytilegri átt í dag þar sem víða verða þrír til átta metrar á sekúndu og skýjað að mestu.
Veðurstofan spáir dálítilli vætu norðvestantil og austast á landinu, en lengst af þurrt í öðrum landshlutum.
„Bjart veður er í kortunum á Norðausturlandi. Hiti 11 til 17 stig, hlýjast norðaustantil.Á morgun verður suðlæg átt 3-8 og dálitlar skúrir. Bjart að mestu fyrir austan, en skýjað með rigningu af og til annað kvöld. Kólnar ívið í veðri.Á fimmtudag er útlit fyrir hæga norðlæga átt. Stöku skúrir í flestum landshlutum og hiti 7 til 14 stig, mildast syðst á landinu,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á miðvikudag: Breytileg átt 3-8 m/s, en heldur hvassara vestast á landinu. Skýjað með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif. Bjart að mestu fyrir austan, en allvíða rigning þar um kvöldið. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast á Norðausturlandi.
Á fimmtudag: Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt og dálítil rigning af og til, en lengst af þurrt sunnan- og vestantil. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast á sunnanverðu landinu.
Á föstudag: Breytileg átt 3-8 og bjart með köflum, en lítilsháttar skúrir í flestum landshlutum. Kólnar aðeins í veðri.
Á laugardag: Fremur hæg norðaustan- og norðanátt og skýjað með köflum. Dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 13 stig að deginum, hlýjast sunnanlands.
Á sunnudag: Norðaustanátt, skýjað og smáskúrir á stöku stað. Fer að rigna sunnan- og austanlands eftir hádegi. Hiti 6 til 11 stig.
Á mánudag: Útlit fyrir norðaustanátt með rigningu, en úrkomuminna á vesturhelmingi landsins. Hiti 4 til 10 stig.