Dagný Ósk Vestmann er látin þrjátíu og átta ára að aldri eftir baráttu við krabbamein. Dagný opnaði sig um veikindin í viðtali á Vísi um helgina þar sem hún hvatti fólk til þess að staldra við og finna gleðina í litlu hlutunum í lífinu. Hún lætur eftir sig eiginmann og tvö börn.
Dagný lést í nótt á líknardeild Landspítalans eftir stutta innlögn. Hún lýsti baráttunni við krabbameinið á opinskáan hátt í viðtali sem birtist á Vísi um helgina. Hún var fyrst greind með brjóstakrabbamein árið 2017 og aftur nokkrum árum síðar þegar meinið hafði dreift sér víðar um líkamann.
Í viðtalinu lýsti Dagný því meðal annars að baráttan hafi reynst þung bæði andlega og fjárhagslega. Þá sagðist hún sjálf koma að skipulagningu eigin útfarar sem fjölskyldan hélt úti söfnun fyrir.
Dagný sagði í viðtalinu að þakklæti væri sér efst í huga á þeim tímapunkti. „Þeir sem hafa nú þegar lagt söfnuninni okkar lið eiga mikið þakklæti og gott karma skilið. Annars langar mig að minna fólk á að finna það fallega í litlu hlutunum. Lífið getur ekki snúist endalaust um hraða þannig að maður gleymi að njóta þess. Það er svo mikilvægt að staldra aðeins við,“ sagði Dagný Ósk.
Söfnunarreikningur fjölskyldunnar er á nafni Kristins Bjarka Hjaltasonar, eiginmanns Dagnýjar.
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