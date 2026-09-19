Í dag er spáð norðlægri átt, 3-8 m/s, og rigningu eða súld með köflum, einkum á norðaustanverðu landinu. Bjart með köflum sunnan- og suðvestanlands framan af degi, en skúrir síðdegis. Hiti 7 til 13 stig.
Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar kemur fram að á morgun er svo spáð suðvestlægri átt, 3-8 m/s, og dálítilli rigningu eða skúrum. Þá á að stytta upp sunnanlands síðdegis og hiti lítið að breytast. Það á að hvessa sunnantil um kvöldið.
Á mánudag gera spár ráð fyrir austan hvassviðri með rigningu, en suðlægari með skúrum seinnipartinn og léttir til á Norðausturlandi. Hiti 9 til 15 stig.
Á þriðjudag er útlit fyrir ákveðna suðvestanátt með skúrum, en bjart að mestu á norðaustanverðu landinu. Kólnar ívið í veðri.
Nokkuð greiðfært er um landið en víða eru framkvæmdir sem geta haft áhrif á ferðalög. Gott er að athuga með færð á vef Vegagerðarinnar og veður á vef Veðurstofu.
Á sunnudag: Breytileg átt 3-8 m/s, skýjað að mestu og sums staðar dálítil rigning, en bjart með köflum og stöku skúrir syðra. Hiti 5 til 12 stig.
Á mánudag: Austan og suðaustan 10-18 og rigning, hvassast syðst. Sunnan 8-15 og skúrir síðdegis, en léttir til á Norðausturlandi. Hiti 8 til 14 stig.
Á þriðjudag: Sunnan og suðvestan 8-15, en hægari norðvestantil. Rigning eða skúrir, en þurrt að kalla norðaustan- og austantil. Hiti breytist lítið.
Á miðvikudag (haustjafndægur): Sunnan- og suðvestanátt með skúrum, en úrkomulítið og bjart með köflum norðaustan- og austanlands. Heldur kólnandi.
Á fimmtudag: Austan- og norðaustanátt og rigning, einkum austan- og suðaustanlands, en úrkomuminna á vestanverðu landinu. Hiti 5 til 10 stig.
Á föstudag: Útlit fyrir norðlæga átt. Rigning eða slydda og kólnandi veður á norðanverðu landinu, en lengst af þurrt og áfram milt sunnan heiða.