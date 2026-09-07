Hviður allt að 30 metrar á sekúndu á Suðausturlandi Lovísa Arnardóttir skrifar 7. september 2026 11:06 Hviðurnar geta sérstaklega verið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Vísir/Vilhelm Gul viðvörun er í gildi á Suðausturlandi vegna mikils hvassviðris. Á vef Veðurstofunnar er varað við norðan 15 til 20 metrum á sekúndu og að staðbundnar vindhviður geti orðið fyrir 30 metrar á sekúndu. Þá kemur fram í tilkynningu að það geti skapast varasamar aðstæður fyrir ökutæki sem taki á sig mikinn vind. Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar kemur fram að það muni draga hægt úr vindi með kvöldinu eftir því sem lægðin fjarlægist suðausturströndina. Veðurfræðingur Vegagerðarinnar segir hvassast við Öræfi og Höfn á Hornafirði. Viðvörunin er í gildi til klukkan 16 í dag. Í tilkynningu Vegagerðarinnar er þó bent á að ekki muni lægja almennilega fyrr en í kvöld. Veður Færð á vegum Sveitarfélagið Hornafjörður Tengdar fréttir Gul veðurviðvörun og sextán stiga hiti Gul veðurviðvörun er í gildi á Suðausturlandi þar sem spáð er vindhviðum yfir þrjátíu metrum á sekúndu. Viðvörunin er í gildi til klukkan fjögur síðdegis. 7. september 2026 06:33 Mest lesið Eftirförin endaði með hvelli Innlent Kílómetragjaldið hækkar Innlent „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Innlent „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Innlent Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Innlent Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Erlent Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Erlent Halla boðar til ríkisráðsfundar Innlent Erfiðara að sporna við innstreymi fíkniefna á Litla-Hrauni Innlent Útlit fyrir fyrstu fjarhægristjórnina frá endalokum nasismans Erlent Fleiri fréttir Hviður allt að 30 metrar á sekúndu á Suðausturlandi Gul veðurviðvörun og sextán stiga hiti Gul viðvörun vegna hvassviðris á Suðausturlandi Vara við snörpum hviðum Bjart með köflum sunnan heiða Veður betra í Grindavík eftir jarðhræringarnar Yfirleitt bjart en einhverjar skúrir sunnantil Gætu orðið hressilegar dembur inn til landsins Skýjað að mestu og hæg norðlæg eða breytileg átt Rigning og skúrir víða um land Bætir í úrkomu eftir hádegi Spáð hlýju veðri norðaustantil Víða skúrir en allt að tuttugu stigum austanlands Stinningskaldi og súld suðvestanlands Blaut og vindasöm Menningarnótt í vændum Lægðardrag fikrar sig nær og bætir í úrkomu í nótt og á morgun Bjart að mestu í dag en lægð nálgast á morgun Bjartviðri í flestum landshlutum Bjart og sólríkt víðast hvar Allt að nítján stiga hiti í dag Bjart víðast hvar á landinu í dag Veður með rólegasta móti um helgina Norðanáttin ríkjandi og hiti að tuttugu stigum sunnantil Allmikil lægð þokast norðaustur Litlar líkur á skýjahulan brotni en líklegast norðvestantil Hiti að átján stigum Bjart og milt í dag og allt að nítján stiga hiti Nýjasta sólmyrkvaspáin gefur ívið betri fyrirheit Talsverð úrkoma á Austurlandi Líkur á skriðuföllum á Norðvestur- og Norðausturlandi Sjá meira