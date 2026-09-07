Veður

Hviður allt að 30 metrar á sekúndu á Suð­austur­landi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Hviðurnar geta sérstaklega verið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind.
Hviðurnar geta sérstaklega verið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Vísir/Vilhelm

Gul viðvörun er í gildi á Suðausturlandi vegna mikils hvassviðris. Á vef Veðurstofunnar er varað við norðan 15 til 20 metrum á sekúndu og að staðbundnar vindhviður geti orðið fyrir 30 metrar á sekúndu.

Þá kemur fram í tilkynningu að það geti skapast varasamar aðstæður fyrir ökutæki sem taki á sig mikinn vind.

Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar kemur fram að það muni draga hægt úr vindi með kvöldinu eftir því sem lægðin fjarlægist suðausturströndina.

Veðurfræðingur Vegagerðarinnar segir hvassast við Öræfi og Höfn á Hornafirði.

Viðvörunin er í gildi til klukkan 16 í dag. Í tilkynningu Vegagerðarinnar er þó bent á að ekki muni lægja almennilega fyrr en í kvöld.

Veður Færð á vegum Sveitarfélagið Hornafjörður

Tengdar fréttir

Gul veðurviðvörun og sextán stiga hiti

Gul veðurviðvörun er í gildi á Suðausturlandi þar sem spáð er vindhviðum yfir þrjátíu metrum á sekúndu. Viðvörunin er í gildi til klukkan fjögur síðdegis.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið