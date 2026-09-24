Ökumaður var í gær kærður af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrir að gæta þess ekki að hafa barn sitt í viðeigandi öryggis- og verndarbúnaði. Atvikið átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar 3 sem sinnir Breiðholti og Kópavogi.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem farið er yfir verkefni embættisins frá klukkan fimm í gær til fimm í nótt.
Nokkrir voru stöðvaðir vegna hraðaksturs, einn ók á 89 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði var fimmtíu. Þá voru nokkrir kærðir fyrir að aka án réttinda, gegn rauðu ljósi eða fyrir að aka án skráningarmerkja á ökutæki sínu. Tveir voru kærðir fyrir að hnupla í matvöruverslun.
Þá var ekið á hjólandi vegfaranda í umdæmi lögreglustöðvar 2 sem sinnir Hafnarfirði og Garðabæ. Sá hlaut minni háttar meiðsli.