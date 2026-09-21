Gular viðvaranir eru í gildi á Suðurlandi og við Faxaflóa vegna vinds. Viðvaranirnar fallar úr gildi klukkan níu.
Á Suðurlandi er suðaustan 13-23 metrar á sekúndu með vindhviðum að 30-35 metrum á sekúndu undir Eyjafjöllum og austur að Mýrdal. Varasamt er fyrir ökumenn ökutækja sem taka á sig mikinn vind að aka um svæðið. Þá telur Veðurstofan að fólk ætti að huga að lausamunum utandyra.
Hið sama er uppi á teningnum við Faxaflóa. Hvassar vindhviður eru undir Esju og Hafnarfjalli og úti á Reykjanesskaga.
Í dag verður austan- og suðaustanátt 13-18 m/s og rigning, en 18-23 syðst framan af degi. Snýst í suðlæga átt 8-18 með skúrum síðdegis, hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi, en léttir til norðaustanlands. Hiti sex til fimmtán stig að deginum, hlýjast fyrir norðan.
Sunnan og suðvestan 10-18 og skúrir á morgun, en yfirleitt bjart á norðaustanverðu landinu. Hiti átta til fjórtán stig.
Veðurhorfur á landinu næstu daga:
Á þriðjudag:
Sunnan og suðvestan 8-15 m/s, en hægari norðvestantil fram eftir degi. Rigning eða skúrir, en þurrt að kalla austantil. Hiti 8 til 14 stig.Á miðvikudag (haustjafndægur):Sunnan og suðvestan 5-13 og skúrir, en bjart að mestu á Norður- og Austurlandi. Hiti 6 til 12 stig.Á fimmtudag:Austan og norðaustan 15-23 og rigning, en talsverð eða mikil úrkoma á suðaustanverðu landinu. Hiti 5 til 10 stig.Á föstudag:Norðlæg eða breytileg átt og rigning norðan- og austanlands, jafnvel slydda til fjalla, en úrkomuminna suðvestantil. Hiti breytist lítið.Á laugardag:Norðlæg eða breytileg átt. Rigning eða slydda norðan- og norðvestantil, en snjókoma til fjalla, hiti 2 til 5 stig. Dálítil rigning af og til og hiti allt að 9 stigum í öðrum landshlutum.Á sunnudag:Útlit fyrir norðlæga átt. Rigning eða slydda á norðanverðu landinu, en snjókoma á Vestfjörðum. Bjart að mestu sunnan heiða. Hiti 3 til 8 stig, en rétt yfir frostmarki á Vestfjörðum.