Veðurfræðingar vara við hvassviðri á Suðausturlandi seint í kvöld og nótt með hviðum sem geta náð allt að 36 metrum á sekúndu. Eru vegfarendur hvattir til að aka varlega og þá sérstaklega þeir sem eru á ökutækjum sem taka á sig mikinn vind, svo sem ferðavagnar.
Gefin hefur verið út gul viðvörun á Suðausturlandi en hún tekur gildi klukkan níu í kvöld. Þetta er meðal þess sem fram kemur á vef Veðurstofu Íslands.
Þar segir einnig að það verði hvassast frá miðnætti og fram undir hádegi á morgun en lægi ekki fyrr en annað kvöld. Hviðurnar verði hvað mestar í Öræfum og má búast við norðaustan- og seinna norðanátt.