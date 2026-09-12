Veðurstofan spáir lægðagangi næstu daga, vinda- og vætusömu veðri með köflum, sem sagt umhleypingum.
Veðurstofan spáir lægðagangi næstu daga, vinda- og vætusömu veðri með köflum, sem sagt umhleypingum.Í textaspá veðurstofunnar segir að lægð dagsins dæli til okkar svölu lofti úr norðri með rigningu norðanlands. Á morgun hlýni heldur með suðaustanátt og þá rigni á Suður- og Vesturlandi.„Á mánudag hallar hann sér aftur í norðrið með smá vætu norðaustantil, en á þriðjudag verðum við líklega á milli lægða og þá ætti að rofa víða til. Á miðvikudag er síðan búist við suðaustan- og austanátt með talsverðri rigningu,“ segir í spánni.