Veðurstofan gerir ráð fyrir að í dag verði yfirleitt fremur hæg breytileg átt á landinu og bjartviðri en dálítil súld á köflum norðaustan- og austanlands fram yfir hádegi.
Á vef Veðurstofunnar segir að er líði á daginn megi búast við skúraveðri á Suðausturlandi.
Í kvöld er síðan von á lægð með vaxandi suðaustanátt og rigningu.
Hiti verður á bilinu fimm til þrettán stig, svalast norðaustanlands.
Á morgun verður suðaustan strekkingur eða allhvass vindur og rigning, sums staðar talsverð um tíma. Síðdegis snýst í suðvestanátt og dregur úr úrkomu á suðvestanverðu landinu.
Á fimmtudag er útlit fyrir norðlæga eða breytilega átt og rigningu með köflum, en styttir víða upp er líður á daginn.
Á miðvikudag: Austan og suðaustan 10-18 m/s, hvassast syðst. Rigning, víða talsverð, og hiti 7 til 12 stig.
Á fimmtudag: Hæg norðlæg eða breytileg átt, en norðvestan 8-13 suðvestantil. Dálítil rigning eða skúrir og hiti 8 til 13 stig.
Á föstudag: Austan 5-10 m/s og rigning, en stöku skúr norðantil. Hiti breytist lítið.
Á laugardag: Stíf norðaustanátt norðvestantil, en annars hægari vindur. Rigning, en skúrir á sunnanverðu landinu. Áfram milt í veðri.
Á sunnudag: Breytileg átt, skýjað með köflum og sums staðar dálítil væta.
Á mánudag: Útlit fyrir ákveðna suðaustanátt og rigningu