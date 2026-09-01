Útlit er fyrir hæglætis veður í dag þar sem yfirleitt verður bjart, en þó verða einhverjar síðdegisskúrir sunnanlands.
Í hugleiðingum veðurfræðings kólnar heldur austanlands, en annars áfram milt veður.
Hiti verður á bilinu sjö til fjórtán stig, en fjögur til níu stig austanlands. Allvíða líkur á næturfrosti á Norðaustur- og Austurlandi.
„Lægð úr suðvestri nálgast síðan landið á morgun með vaxandi austanátt og þykknar upp er líður á daginn og annað kvöld verður orðið ansi hvasst allra syðst, en undir Eyjafjöllum getur austanáttin verið ansi snúin með tilliti til að vindhviður verða gjarnan ríflega tvöfalt sterkari en meðalvindurinn. Því gætu hviður orðið hátt í 40 m/s sem aftur geta orðið ökutækjum sem taka á sig mikinn vind, skeinuhættar,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á miðvikudag: Vaxandi austanátt, 10-15 m/s við suðurströndina síðdegis, en annars hægari. Bjart með köflum norðaustanlands, en skýjað og dálitlar skúrir sunnan- og vestanlands. Hiti 6 til 11 stig, svalast austantil.
Á fimmtudag: Austan og norðaustan 8-15 m/s, skýjað og rigning, einkum sunnantil. Hiti 7 til 13 stig.
Á föstudag: Vestlæg eða breytileg átt, víða hæg. Rigning austanlands, en annars dálitlar skúrir. Hiti 8 til 14 stig, mildast syðst.
Á laugardag: Fremur hæg austlæg eða breytilega átt og rigning með köflum, en lengst af bjartviðri sunnantil. Hiti 7 til 12 stig.
Á sunnudag og mánudag: Útlit fyrir hæga norðlæga eða breytilega átt og stöku skúrir á víð og dreif. Hiti breytist lítið.