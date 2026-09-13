Veður

Nætur­frost norðaustantil

Jón Þór Stefánsson skrifar
Það varð næturfrost norðaustantil. Myndin er úr safni.
Það varð næturfrost norðaustantil. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Það frysti víða norðaustantil á landinu í nótt, en nú nálgast lægð úr suðvestri og hún beinir til okkar mildara lofti. Þetta kemur fram í textaspá Veðurstofunnar.

Þar segir að búist sé við austan og suðaustan kalda og rigningu í dag. Þá verði strekkingur með suðurströndinni. Hægari vindur verði á Norður- og Austurlandi, og að muni rigna lítið sem ekkert fyrr en í kvöld.

„Lægðin fer austur yfir landið í nótt. Norðlæg eða breytileg átt á morgun, yfirleitt 3-10 m/s. Skýjað mestu og lítilsháttar væta, síðdegis rofar þó líklega til suðvestanlands. Hiti 6 til 15 stig, hlýjast suðaustantil,“ segir í spánni.

„Á þriðjudag verðum við á milli lægða og það léttir víða til, fyrst vestanlands. Á miðvikudag er næsta lægð væntanleg og þá er spáð allhvassri austanátt með talsverðri rigningu, einkum sunnan- og vestanlands.“

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