Næturfrost norðaustantil Jón Þór Stefánsson skrifar 13. september 2026 07:45 Það varð næturfrost norðaustantil. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Það frysti víða norðaustantil á landinu í nótt, en nú nálgast lægð úr suðvestri og hún beinir til okkar mildara lofti. Þetta kemur fram í textaspá Veðurstofunnar. Þar segir að búist sé við austan og suðaustan kalda og rigningu í dag. Þá verði strekkingur með suðurströndinni. Hægari vindur verði á Norður- og Austurlandi, og að muni rigna lítið sem ekkert fyrr en í kvöld. „Lægðin fer austur yfir landið í nótt. Norðlæg eða breytileg átt á morgun, yfirleitt 3-10 m/s. Skýjað mestu og lítilsháttar væta, síðdegis rofar þó líklega til suðvestanlands. Hiti 6 til 15 stig, hlýjast suðaustantil,“ segir í spánni. „Á þriðjudag verðum við á milli lægða og það léttir víða til, fyrst vestanlands. Á miðvikudag er næsta lægð væntanleg og þá er spáð allhvassri austanátt með talsverðri rigningu, einkum sunnan- og vestanlands.“ Veður Mest lesið Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Innlent Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Innlent Forstjórar gervigreindarfyrirtækja segja hættu á ferðum og hægja þurfi á þróun Erlent Fékk nóg og er hættur á Facebook Innlent Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Innlent „Þetta er fullkomið áfall“ Innlent Óttast að fjármagn til námsgagna rati ekki rétta leið Innlent Flugvirkjar hafi þegar fengið hækkanir Innlent Guðmundur Ari í varaformanninn Innlent Óttast að umræðan muni dragast fram á sumar Innlent Fleiri fréttir Næturfrost norðaustantil Umhleypingar næstu daga Vætusamt veður í kortunum Áfram rigning og lægðagangur Bætir í úrkomu síðdegis Allt að átján stiga hiti í dag Hviður allt að 30 metrar á sekúndu á Suðausturlandi Gul veðurviðvörun og sextán stiga hiti Gul viðvörun vegna hvassviðris á Suðausturlandi Vara við snörpum hviðum Bjart með köflum sunnan heiða Veður betra í Grindavík eftir jarðhræringarnar Yfirleitt bjart en einhverjar skúrir sunnantil Gætu orðið hressilegar dembur inn til landsins Skýjað að mestu og hæg norðlæg eða breytileg átt Rigning og skúrir víða um land Bætir í úrkomu eftir hádegi Spáð hlýju veðri norðaustantil Víða skúrir en allt að tuttugu stigum austanlands Stinningskaldi og súld suðvestanlands Blaut og vindasöm Menningarnótt í vændum Lægðardrag fikrar sig nær og bætir í úrkomu í nótt og á morgun Bjart að mestu í dag en lægð nálgast á morgun Bjartviðri í flestum landshlutum Bjart og sólríkt víðast hvar Allt að nítján stiga hiti í dag Bjart víðast hvar á landinu í dag Veður með rólegasta móti um helgina Norðanáttin ríkjandi og hiti að tuttugu stigum sunnantil Allmikil lægð þokast norðaustur Sjá meira