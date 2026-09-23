Í fyrramálið taka gular viðvaranir gildi á Suður- og Austurlandi vegna austan storms og mikillar rigningar. Vindhviður gætu náð 35 metrum á sekúndu.
Veðurviðvaranakort Veðurstofunnar verður ansi gult á morgun. Klukkan sjö í fyrramálið taka gildi viðvaranir á Suðurlandi og á miðhálendinu vegna mikilla vinda. Vindhviður verða staðbundið yfir 35 metrum á sekúndu, til dæmis undir Eyjafjöllum og í Vestmannaeyjum. Varasamt ferðaveður og fólk hvatt til að huga að lausamunum.
Á Suðausturlandi er varað við talsverðri eða mikilli rigningu.
„Búast má við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni og raskað samgöngum. Einnig er aukið álag á fráveitukerfi. Fólk er hvatt til að sýna aðgát og einnig að huga að niðurföllum til að forðast vatnstjón,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Skömmu síðar bætist í viðvaranirnar á Suðausturlandi og þá er einnig varað við stormi, hvassast vestan Öræfajökuls og í Mýrdal. Á Austfjörðum er varað við talsverðri eða mikilli rigningu.
Viðvaranirnar falla allar úr gildi eftir því sem líður á daginn en klukkan þrjú tekur gildi viðvörun á Vestfjörðum vegna norðaustan storms.
„Norðaustan 15-23 m/s og vindhviður staðbundið yfir 30 m/s. Einnig má búast við rigningu sem breytist yfir í snjókomu á fjallvegum á föstudag. Varasamt ferðaveður,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Sú viðvörun er í gildi í heilan sólarhring, allt til klukkan þrjú á föstudag.