Veður

Gular við­varanir á morgun

Bjarki Sigurðsson skrifar
Varasamt ferðaveður verður fyrripart dags á morgun á Suðausturlandi. Mynd tekin í Reynisfjöru 2022.
Varasamt ferðaveður verður fyrripart dags á morgun á Suðausturlandi. Mynd tekin í Reynisfjöru 2022. Vísir/Vilhelm

Í fyrramálið taka gular viðvaranir gildi á Suður- og Austurlandi vegna austan storms og mikillar rigningar. Vindhviður gætu náð 35 metrum á sekúndu. 

Veðurviðvaranakort Veðurstofunnar verður ansi gult á morgun. Klukkan sjö í fyrramálið taka gildi viðvaranir á Suðurlandi og á miðhálendinu vegna mikilla vinda. Vindhviður verða staðbundið yfir 35 metrum á sekúndu, til dæmis undir Eyjafjöllum og í Vestmannaeyjum. Varasamt ferðaveður og fólk hvatt til að huga að lausamunum. 

Svona er viðvaranakortið fyrir næstu tvo sólarhringa. Viðvaranirnar taka þó ekki allar gildi á sama tíma.

Á Suðausturlandi er varað við talsverðri eða mikilli rigningu.

„Búast má við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni og raskað samgöngum. Einnig er aukið álag á fráveitukerfi. Fólk er hvatt til að sýna aðgát og einnig að huga að niðurföllum til að forðast vatnstjón,“ segir á vef Veðurstofunnar. 

Skömmu síðar bætist í viðvaranirnar á Suðausturlandi og þá er einnig varað við stormi, hvassast vestan Öræfajökuls og í Mýrdal. Á Austfjörðum er varað við talsverðri eða mikilli rigningu. 

Viðvaranirnar falla allar úr gildi eftir því sem líður á daginn en klukkan þrjú tekur gildi viðvörun á Vestfjörðum vegna norðaustan storms. 

„Norðaustan 15-23 m/s og vindhviður staðbundið yfir 30 m/s. Einnig má búast við rigningu sem breytist yfir í snjókomu á fjallvegum á föstudag. Varasamt ferðaveður,“ segir á vef Veðurstofunnar.

Sú viðvörun er í gildi í heilan sólarhring, allt til klukkan þrjú á föstudag. 

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