Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Englandsmeistara Arsenal, hefur samþykkt nýjan samning við félagið.
BBC greinir frá en fullur hugur var bæði hjá forráðamönnum Arsenal sem og Arteta að framlengja samstarfið. Samningur hans við félagið átti að renna sitt skeið eftir yfirstandandi tímabil.
Samkomulag hefur náðst í viðræðum knattspyrnustjórans við félagið en Arteta tók við stjórnartaumunum á Emirates leikvanginum árið 2019.
Undir stjórn Arteta varð Arsenal Englandsmeistari á síðasta tímabili og komst alla leið í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu.
Arteta fær ríflega launahækkun með nýja samningnum samkvæmt heimildum BBC