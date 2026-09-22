Fótbolti

Bjarki Steinn fót­brotinn og verður ekki með

Valur Páll Eiríksson skrifar
Bjarki Steinn var með landsliðshópnum í hádegismat í dag þrátt fyrir að hann verði ekki með liðinu í komandi verkefni vegna meiðsla.
Bjarki Steinn var með landsliðshópnum í hádegismat í dag þrátt fyrir að hann verði ekki með liðinu í komandi verkefni vegna meiðsla. vísir / bjarni

Bjarki Steinn Bjarkason var á hækjum á hóteli karlalandsliðsins í fótbolta í dag og tók ekki þátt á æfingu liðsins í morgun. Hann braut bein í fæti um helgina.

Þrátt fyrir að hafa orðið fyrir meiðslunum í leik með Südtirol í ítölsku B-deildinni um helgina kom Bjarki Steinn engu að síður hingað til lands með öðrum í landsliðinu og fór í frekari myndatöku hér heima.

Hann verður líklega frá í um tíu vikur vegna meiðslanna og mun því engan þátt taka í komandi landsleikjum Íslands við Eistland (tvisvar), Lúxemborg og Búlgaríu.

Bjarki Steinn er 26 ára bakvörður sem á að baki sjö landsleiki.

Ekki hefur verið ákveðið hvort annar leikmaður verði kallaður upp í stað Bjarka Steins að svo stöddu.

Guðlaugur Victor Pálsson verður að líkindum í hægri bakverðinum gegn Eistlandi á laugardaginn kemur á Laugardalsvelli. Mikael Egill Ellertsson og Mikael Neville Anderson geta leyst stöðuna en eru betri annars staðar.

Ákveði þjálfarateymið að kalla mann í stað Bjarka Steins í hópinn eru Dagur Dan Þórhallsson, Alfons Sampsted og Valgeir Lunddal Friðriksson menn sem hafa verið í undanförnum hópum.

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