Bjarki Steinn fótbrotinn og verður ekki með Valur Páll Eiríksson skrifar 22. september 2026 14:58 Bjarki Steinn var með landsliðshópnum í hádegismat í dag þrátt fyrir að hann verði ekki með liðinu í komandi verkefni vegna meiðsla. vísir / bjarni Bjarki Steinn Bjarkason var á hækjum á hóteli karlalandsliðsins í fótbolta í dag og tók ekki þátt á æfingu liðsins í morgun. Hann braut bein í fæti um helgina. Þrátt fyrir að hafa orðið fyrir meiðslunum í leik með Südtirol í ítölsku B-deildinni um helgina kom Bjarki Steinn engu að síður hingað til lands með öðrum í landsliðinu og fór í frekari myndatöku hér heima. Hann verður líklega frá í um tíu vikur vegna meiðslanna og mun því engan þátt taka í komandi landsleikjum Íslands við Eistland (tvisvar), Lúxemborg og Búlgaríu. Bjarki Steinn er 26 ára bakvörður sem á að baki sjö landsleiki. Ekki hefur verið ákveðið hvort annar leikmaður verði kallaður upp í stað Bjarka Steins að svo stöddu. Guðlaugur Victor Pálsson verður að líkindum í hægri bakverðinum gegn Eistlandi á laugardaginn kemur á Laugardalsvelli. Mikael Egill Ellertsson og Mikael Neville Anderson geta leyst stöðuna en eru betri annars staðar. Ákveði þjálfarateymið að kalla mann í stað Bjarka Steins í hópinn eru Dagur Dan Þórhallsson, Alfons Sampsted og Valgeir Lunddal Friðriksson menn sem hafa verið í undanförnum hópum. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Öll spjót beinast að Írum og Heimi Fótbolti „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Íslenski boltinn Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Fótbolti Einar verulega ósáttur: „Mér finnst þetta bara galin ummæli“ Handbolti Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Íslenski boltinn Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Fótbolti Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Íslenski boltinn Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Fótbolti Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Fótbolti Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni Íslenski boltinn Fleiri fréttir Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Öll spjót beinast að Írum og Heimi Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Prentaði mynd af brotum sem áttu að verðskulda rauð spjöld Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Eiði Smára ekki skemmt Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu „Mér finnst það ekki vandamál“ Draga verulega úr umfjöllun um leiki Írlands við Ísraels Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Dagur Dan glímdi við Messi í nótt Sveindís Jane tileinkaði kærasta sínum markið Sjá meira