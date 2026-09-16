Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Aron Guðmundsson skrifar 16. september 2026 10:01 JJ Gabriel í leik með undir 21 árs liði Manchester United vísir/getty Nokkur af stærstu liðum Evrópu hafa áhuga á að fá vonarstjörnu Manchester United, JJ Gabriel, til liðs við sig. Leikmaðurinn vill fara frá félaginu. Það er The Athletic sem greinir frá en JJ Gabriel er af mörgum talinn efnilegasti leikmaður Manchester United um þessar mundir og eitt mesta efni sem hefur komið úr akademíu félagsins seinni ár. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain og Bayern Munchen eru öll sögð vinna nú að því að fá þennan 15 ára gamla leikmann til liðs við sig. JJ Gabriel hefur greint forráðamönnum Manchester United frá því að hann vilji fara frá félaginu sem hyggst ekki hleypa stráknum unga svo auðveldlega frá sér. Málið hefur teygt sig upp í efsta lag stjórnenda hjá félaginu og er eigandi Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, sagður vita af því. Þá séu nokkrir af æðstu stjórnendum félagsins að reyna að sannfæra JJ Gabriel um að halda kyrru fyrir. Liðsfélagi JJ Gabriel hjá yngri liðum Manchester United og einn af efnilegri leikmönnum félagsins, Shea Lacey, virtist skjóta óbeint á JJ Gabriel í færslu á samfélagsmiðlinum X þar sem að hann birti mynd af sér við merki Manchester United. ❤️ pic.twitter.com/eBXNtdHXCp— Shea lacey (@Shealacey10) September 15, 2026 Samningur leikmannsins gildir til næsta sumars en þar sem hann er hvorki á skólastyrk né hluti af fullu starfi hjá United, vegna þess að hann er í heimaskóla, gæti hann tæknilega séð farið á 16 ára afmælisdegi sínum ef hann er með írskt eða kýpverskt vegabréf. Slíkt myndi gera honum kleift að ganga til liðs við erlent félag tveimur árum fyrr en enskir liðsfélagar hans mættu gera það við átján ára aldurinn. Faðir JJ Gabriel er fyrrverandi landsliðsmaður Írlands og þá er móðir hans með kýpverskan uppruna. Enski boltinn Manchester United FC Barcelona Real Madrid CF Mest lesið Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Íslenski boltinn Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Fótbolti Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Fótbolti Íslendingaliðið vann bikarinn með tvo ólöglega Handbolti Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai Enski boltinn Dagskráin: Stórlið í eldlínunni Sport Hringdi í Mourinho eftir að hafa hafnað honum Fótbolti Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Íslenski boltinn Efnilegastur í Bandaríkjunum: Slær Freddy Adu við Fótbolti Fleiri fréttir Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá félaginu Raheem Sterling játar sök Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Richarlison sorgmæddur: „Af hverju?“ Milner aftur til Liverpool Leedsarar léku sér að Newcastle VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Goðsögn hjá West Ham fallin frá „Eins og þeir séu hræddir við að vinna“ Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin „Markið hefði ekki átt að standa“ Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Brighton valtaði yfir nýliðana Öll mörk gærdagsins: Dramatík, óvænt úrslit og mörk úr efstu hillu Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Arsenal sótti þrjú stig í hitaleik Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Boðið upp á þvílíka dramatík í enska boltanum Tottenham fékk sín fyrstu stig tímabilsins Bragðdauft og svekkelsi á Anfield Hull enn taplaust í deildinni Sjá meira