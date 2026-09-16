Enski boltinn

Stór­laxarnir á eftir vonar­stjörnu Manchester United sem vill burt

Aron Guðmundsson skrifar
JJ Gabriel í leik með undir 21 árs liði Manchester United
JJ Gabriel í leik með undir 21 árs liði Manchester United vísir/getty

Nokkur af stærstu liðum Evrópu hafa áhuga á að fá vonar­stjörnu Manchester United, JJ Gabriel, til liðs við sig. Leik­maðurinn vill fara frá félaginu.

Það er The Athletic sem greinir frá en JJ Gabriel er af mörgum talinn efnilegasti leikmaður Manchester United um þessar mundir og eitt mesta efni sem hefur komið úr akademíu félagsins seinni ár.

Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain og Bayern Munchen eru öll sögð vinna nú að því að fá þennan 15 ára gamla leikmann til liðs við sig.

JJ Gabriel hefur greint forráðamönnum Manchester United frá því að hann vilji fara frá félaginu sem hyggst ekki hleypa stráknum unga svo auðveldlega frá sér.

Málið hefur teygt sig upp í efsta lag stjórnenda hjá félaginu og er eigandi Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, sagður vita af því. Þá séu nokkrir af æðstu stjórnendum félagsins að reyna að sannfæra JJ Gabriel um að halda kyrru fyrir.

Liðsfélagi JJ Gabriel hjá yngri liðum Manchester United og einn af efnilegri leikmönnum félagsins, Shea Lacey, virtist skjóta óbeint á JJ Gabriel í færslu á samfélagsmiðlinum X þar sem að hann birti mynd af sér við merki Manchester United.

Samningur leikmannsins gildir til næsta sumars en þar sem hann er hvorki á skólastyrk né hluti af fullu starfi hjá United, vegna þess að hann er í heimaskóla, gæti hann tæknilega séð farið á 16 ára afmælisdegi sínum ef hann er með írskt eða kýpverskt vegabréf.

Slíkt myndi gera honum kleift að ganga til liðs við erlent félag tveimur árum fyrr en enskir liðsfélagar hans mættu gera það við átján ára aldurinn.

Faðir JJ Gabriel er fyrrverandi landsliðsmaður Írlands og þá er móðir hans með kýpverskan uppruna.

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