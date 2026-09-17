Boehly selur og kveður Chelsea

Bandaríkjamennirnir Todd Boehly og Mark Walter hafa selt hluta sinn í enska knattspyrnufélaginu Chelsea til fjárfestingafélagsins Clearlake Capital og lokið störfum hjá félaginu.
Boehly hættir því sem stjórnarformaður eftir að hafa gegnt því hlutverki frá árinu 2022, þegar hann fór fyrir hópnum sem keypti Chelsea. Hópurinn keypti félagið á 2,3 milljarða punda af Rússanum Roman Abramovich sem þá átti yfir höfði sér refsingu í Bretlandi vegna meintra tengsla við Vladimir Pútín.
Clearlake Capital, sem leitt er af þeim Behdad Eghbali og Jose E. Feliciano, átti áður 61,5% hlut í Chelsea en öðlast nú full yfirráð hjá félaginu. Þeir Boehly, Walter og svissneski auðkýfingurinn Hansjörg Wyss áttu 12,8% hlut hver.
Samkvæmt tilkynningu Chelsea verður hinn níræði Wyss þó áfram „mikilvægur hluthafi og félagi í eigendahópnum“.
Brotthvarf Boehly og Walters, sem einnig hafa selt hlut sinn í vinafélaginu Strasbourg í Frakklandi, hefur legið í loftinu. Í tilkynningu Chelsea segir að „engar breytingar verði á daglegum rekstri, forystu eða stefnu félagsins,“ svo gangi það eftir ættu stuðningsmenn félagsins ekki að finna fyrir miklum breytingum.
Boehly, sem er meðeigandi í hafnaboltafélaginu Los Angeles Dodgers, segir það hafa verið heiður að þjóna Chelsea sem stjórnarformaður.
„Ég vil þakka þeim mörgu sem hjálpuðu til við að tryggja bjarta framtíð fyrir félagið, þar á meðal ensku úrvalsdeildinni, þjálfurum og leikmönnum, hæfileikaríkri forystu og starfsfólki Chelsea og hersveitum dyggra stuðningsmanna,“ sagði Boehly og bætti við:
„Ég hef metið samstarf mitt við Clearlake og allan eigendahópinn mikils, sem og sameiginlegar ákvarðanir og fjárfestingar sem við höfum gert til að styðja við árangur félagsins til skemmri og lengri tíma. Ég er fullviss um að Chelsea sé í góðri stöðu til að halda áfram að ná árangri undir forystu Clearlake.“
Besti árangur Chelsea í ensku úrvalsdeildinni með Boehly sem formann var 4. sæti tímabilið 2024-25. Liðið vann Sambandsdeild Evrópu og HM félagsliða sama tímabil. Á síðustu leiktíð endaði liðið í 10. sæti úrvalsdeildarinnar og var Xabi Alonso ráðinn knattspyrnustjóri í sumar.