Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Aron Guðmundsson skrifar 17. september 2026 11:03 Gary Neville var hluti af hinum fræga 92 árgangi hjá Manchester United og átti glæsta tíma hjá félaginu. Hann hefur áhyggjur af því hvernig fulltrúar hins 15 ára gamla JJ Gabriel eru að fara með hans mál. Vísir/Getty Gary Neville, sparkspekingur og fyrrverandi leikmaður Manchester United, gerir alvarlegar athugasemdir við það hvernig fulltrúar ungstirnisins JJ Gabriel hafa hagað málum hans upp á síðkastið. Það varð að frétt í öllum helstu miðlum Bretlands á dögunum að hinn 15 ára gamli JJ Gabriel, ungstirni hjá Manchester United, vildi fara frá félaginu. Mörg af stærstu liðum Evrópu á borð við Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen og Manchester City eru öll sögð hafa áhuga á því að fá strákinn til liðs við sig. Staða stráksins og það hvernig málum hans hefur verið háttað upp á síðkastið var til umræðu í hlaðvarpsþættinum Stick to Football þar sem Gary Neville gerði alvarlegar athugasemdir varðandi það hvernig fulltrúar leikmannsins hafa hagað málum hans. „Það sem ég er hissa á er ekki sú staðreynd að Manchester United væri annaðhvort ekki að spila honum í leikjum aðalliðsins eða það að hann telji sig eiga heima í leikmannahópi aðalliðsins. Slíkt getur verið staðan,“ sagði Gary Neville og hélt áfram: „Heldur varð ég hissa á því að það kom þessi risatilkynning frá þekktum blaðamanni og að þessum tíðindum hafi verið lekið. Félagið mun ekki hafa lekið þessu, það væri ekki hagur félagsins að gera það. Fulltrúar leikmannsins hafa klárlega lekið þessu. Þeir ákváðu að vilja varpa kjarnorkusprengju inn í umræðuna hvað varðar stöðu hans og gera öllum það ljóst að JJ Gabriel vilji fara frá Manchester United.“ Slíkt vekur upp áhyggjur hjá Neville. „Ég hef áhyggjur af því að fulltrúar leikmannsins telji þetta honum fyrir bestu. Þeir bera ákveðna umhyggjuskyldu gagnvart stráknum. Þessi 15 ára strákur var í öllum helstu blöðum landsins. Hvernig eru þið að hugsa um þennan strák? Mér er sama hvort þið teljið að hann eigi að spila eða ekki. Af hverju ættuð þið að vilja að þetta væri fréttaefni í öllum helstu blöðum landsins?“ Umræðuna í Stick to Football má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Enski boltinn Manchester United Real Madrid CF FC Barcelona Manchester City Mest lesið Varð skotmark með því að ráða Frey: „Ákveðin áhætta fyrir mig“ Fótbolti Mun saga Arons endurtaka sig? Fótbolti „Eins og að horfa á bíómynd“ Sport „Setjum pressu á leikmenn að haga sér fullkomlega næstu tvö árin“ Fótbolti Boehly selur og kveður Chelsea Enski boltinn Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Enski boltinn Fagn Brynjólfs slær í gegn Fótbolti „Ef þetta hefði verið ég þá hefði ég hætt keppni“ Sport Ný stjarna fæðist í Heiðmörk um helgina Sport Fleiri fréttir Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Boehly selur og kveður Chelsea Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá félaginu Raheem Sterling játar sök Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Richarlison sorgmæddur: „Af hverju?“ Milner aftur til Liverpool Leedsarar léku sér að Newcastle VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Goðsögn hjá West Ham fallin frá „Eins og þeir séu hræddir við að vinna“ Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin „Markið hefði ekki átt að standa“ Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Brighton valtaði yfir nýliðana Öll mörk gærdagsins: Dramatík, óvænt úrslit og mörk úr efstu hillu Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Arsenal sótti þrjú stig í hitaleik Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Sjá meira