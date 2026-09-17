Enski boltinn

Tætti í sig full­trúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“

Aron Guðmundsson skrifar
Gary Neville var hluti af hinum fræga 92 árgangi hjá Manchester United og átti glæsta tíma hjá félaginu. Hann hefur áhyggjur af því hvernig fulltrúar hins 15 ára gamla JJ Gabriel eru að fara með hans mál.
Gary Neville var hluti af hinum fræga 92 árgangi hjá Manchester United og átti glæsta tíma hjá félaginu. Hann hefur áhyggjur af því hvernig fulltrúar hins 15 ára gamla JJ Gabriel eru að fara með hans mál. Vísir/Getty

Gary Neville, sparkspekingur og fyrrverandi leikmaður Manchester United, gerir alvarlegar athugasemdir við það hvernig fulltrúar ungstirnisins JJ Gabriel hafa hagað málum hans upp á síðkastið.

Það varð að frétt í öllum helstu miðlum Bretlands á dögunum að hinn 15 ára gamli JJ Gabriel, ungstirni hjá Manchester United, vildi fara frá félaginu.

Mörg af stærstu liðum Evrópu á borð við Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen og Manchester City eru öll sögð hafa áhuga á því að fá strákinn til liðs við sig.

Staða stráksins og það hvernig málum hans hefur verið háttað upp á síðkastið var til umræðu í hlaðvarpsþættinum Stick to Football þar sem Gary Neville gerði alvarlegar athugasemdir varðandi það hvernig fulltrúar leikmannsins hafa hagað málum hans.

„Það sem ég er hissa á er ekki sú staðreynd að Manchester United væri annaðhvort ekki að spila honum í leikjum aðalliðsins eða það að hann telji sig eiga heima í leikmannahópi aðalliðsins. Slíkt getur verið staðan,“ sagði Gary Neville og hélt áfram:

„Heldur varð ég hissa á því að það kom þessi risatilkynning frá þekktum blaðamanni og að þessum tíðindum hafi verið lekið. Félagið mun ekki hafa lekið þessu, það væri ekki hagur félagsins að gera það. Fulltrúar leikmannsins hafa klárlega lekið þessu. Þeir ákváðu að vilja varpa kjarnorkusprengju inn í umræðuna hvað varðar stöðu hans og gera öllum það ljóst að JJ Gabriel vilji fara frá Manchester United.“

Slíkt vekur upp áhyggjur hjá Neville.

„Ég hef áhyggjur af því að fulltrúar leikmannsins telji þetta honum fyrir bestu. Þeir bera ákveðna umhyggjuskyldu gagnvart stráknum. Þessi 15 ára strákur var í öllum helstu blöðum landsins. Hvernig eru þið að hugsa um þennan strák? Mér er sama hvort þið teljið að hann eigi að spila eða ekki. Af hverju ættuð þið að vilja að þetta væri fréttaefni í öllum helstu blöðum landsins?“

Umræðuna í Stick to Football má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. 

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