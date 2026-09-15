Enski boltinn

Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá fé­laginu

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Það verður barist um JJ Gabriel ef hann nær að losna frá Man. Utd.
Það verður barist um JJ Gabriel ef hann nær að losna frá Man. Utd. vísir/getty

Einn efnilegasti leikmaður Man. Utd kom forráðamönnum félagsins í opna skjöldu í dag er hann óskaði eftir því að komast burt frá félaginu.

Sá heitir JJ Gabriel og er 15 ára gamall. Strákurinn er gríðarlegt efni og var valinn besti leikmaðurinn í U-18 deildinni á síðustu leiktíð.

Hann byrjaði með látum í unglingadeild UEFA á dögunum er hann skoraði þrennu.

Gabriel hefur hlotið mikið lof frá þjálfara United og Ryan Giggs sagði hann vera einstakan leikmann.

Eitthvað hefur augljóslega komið upp á og verður áhugavert að fylgjast með því hvernig þetta mál fer því United vill alls ekki sleppa honum.

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