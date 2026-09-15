Einn efnilegasti leikmaður Man. Utd kom forráðamönnum félagsins í opna skjöldu í dag er hann óskaði eftir því að komast burt frá félaginu.
Sá heitir JJ Gabriel og er 15 ára gamall. Strákurinn er gríðarlegt efni og var valinn besti leikmaðurinn í U-18 deildinni á síðustu leiktíð.
Hann byrjaði með látum í unglingadeild UEFA á dögunum er hann skoraði þrennu.
Gabriel hefur hlotið mikið lof frá þjálfara United og Ryan Giggs sagði hann vera einstakan leikmann.
Eitthvað hefur augljóslega komið upp á og verður áhugavert að fylgjast með því hvernig þetta mál fer því United vill alls ekki sleppa honum.