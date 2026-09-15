Enski boltinn

Raheem Sterling játar sök

Sindri Sverrisson skrifar
Raheem Sterling er án félags eftir að hafa síðast spilað með Feyenoord.
Raheem Sterling er án félags eftir að hafa síðast spilað með Feyenoord. Getty/Jeroen van den Berg

Fótboltamaðurinn Raheem Sterling, fyrrverandi landsliðsmaður Englands, hefur játað á sig glæfraakstur eftir að hafa klesst á vegrið á hraðbraut í maí.

Hinn 31 árs gamli Sterling, sem var leikmaður Liverpool og Manchester City, ók Lamborghini-bifreið sinni á ofsahraða áður en að áreksturinn varð.

Í bifreið hans fundust sex hylki af hláturgasi sem flokkað er sem þriðja flokks fíkniefni í Bretlandi.

Sterling játaði ofsaaksturinn og að hafa verið með hláturgas í vörslu sinni, til ólöglegrar innöndunar, og að hafa neitað að gefa sýni til rannsóknar.

Sterling, sem á að baki 82 A-landsleiki og lék síðast með Englandi á HM 2022, er án félags sem stendur. Hann lék síðast með hollenska liðinu Feyenoord eftir að hafa yfirgefið Chelsea í janúar en kom bara við sögu í átta leikjum Feyenoord-liðsins.

Sterling varð Englandsmeistari fjórum sinnum með Manchester City eftir að hafa komið til félagsins frá Liverpool árið 2015.

Enski boltinn

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