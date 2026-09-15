Raheem Sterling játar sök Sindri Sverrisson skrifar 15. september 2026 14:17 Raheem Sterling er án félags eftir að hafa síðast spilað með Feyenoord. Getty/Jeroen van den Berg Fótboltamaðurinn Raheem Sterling, fyrrverandi landsliðsmaður Englands, hefur játað á sig glæfraakstur eftir að hafa klesst á vegrið á hraðbraut í maí. Hinn 31 árs gamli Sterling, sem var leikmaður Liverpool og Manchester City, ók Lamborghini-bifreið sinni á ofsahraða áður en að áreksturinn varð. Í bifreið hans fundust sex hylki af hláturgasi sem flokkað er sem þriðja flokks fíkniefni í Bretlandi. Sterling játaði ofsaaksturinn og að hafa verið með hláturgas í vörslu sinni, til ólöglegrar innöndunar, og að hafa neitað að gefa sýni til rannsóknar. Sterling, sem á að baki 82 A-landsleiki og lék síðast með Englandi á HM 2022, er án félags sem stendur. Hann lék síðast með hollenska liðinu Feyenoord eftir að hafa yfirgefið Chelsea í janúar en kom bara við sögu í átta leikjum Feyenoord-liðsins. Sterling varð Englandsmeistari fjórum sinnum með Manchester City eftir að hafa komið til félagsins frá Liverpool árið 2015. Enski boltinn Mest lesið „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ Íslenski boltinn Ögrandi herferð Sweeney gagnrýnd: „Get ekki lýst því hvað ég er reið“ Sport Fékk símtal frá Þorsteini í þetta sinn en er óviss um landsliðið Fótbolti Beinið brotnaði í tvennt og Ólafur fer varlega Körfubolti Milner aftur til Liverpool Enski boltinn Fúlir foreldrar fá svarta spjaldið Fótbolti „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Enski boltinn Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Enski boltinn VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Enski boltinn Raheem Sterling játar sök Enski boltinn Fleiri fréttir Raheem Sterling játar sök Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Richarlison sorgmæddur: „Af hverju?“ Milner aftur til Liverpool Leedsarar léku sér að Newcastle VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Goðsögn hjá West Ham fallin frá „Eins og þeir séu hræddir við að vinna“ Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin „Markið hefði ekki átt að standa“ Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Brighton valtaði yfir nýliðana Öll mörk gærdagsins: Dramatík, óvænt úrslit og mörk úr efstu hillu Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Arsenal sótti þrjú stig í hitaleik Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Boðið upp á þvílíka dramatík í enska boltanum Tottenham fékk sín fyrstu stig tímabilsins Bragðdauft og svekkelsi á Anfield Hull enn taplaust í deildinni Neitar að hafa tekið þátt í mannráni Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Arteta mjög hissa á ummælum Jesus „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Sjá meira