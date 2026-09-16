Enski boltinn

Enn eitt á­fallið fyrir Manchester United

Andri Broddason skrifar
Það virðist ekkert ætla að ganga upp hjá Manchester United þessa dagana.
Það virðist ekkert ætla að ganga upp hjá Manchester United þessa dagana. Alex Livesey/Getty Images

Fjórir leikir fóru fram í deildarbikarnum á Englandi þar sem nokkur stórlið mættust. Byrjun tímabilsins ætlar ekki að batna hjá Manchester United þegar liðið tók á móti Brighton.

Shae Lacy var í byrjunarliði Manchester United þegar liðið tók á móti Brighton í deildarbikarnum í kvöld. Hann deildi mynd af sér fyrir framan Manchester United merkið eftir að fréttir bárust að ungstirnið JJ Gabriel vildi fara frá félaginu.

 Shae Lacey þakkaði traustið strax á áttundu mínútu þegar hann skaut frábæru skoti í nærhornið sem var óverjandi fyrir Jason Steele í marki Brighton. Aðeins tveim mínútum síðar tvöfaldaði Manchester United forystuna þegar Marcus Rashford keyrði upp kantinn og skaut á mark Brighton. Steele varði boltann en hann datt fyrir Mason Mount í teignum sem gat sett boltann þægilega í netið.

Manchester United virtist ætla að halda tveggja marka forystu í hálfleik en Brighton minnkaði muninn í uppbótartíma með marki frá Charalampos Kostulas. Pascal Gross jafnaði svo metin fyrir Brighton á 65. mínútu og virtist lið Manchester United vera búið að missa tökin á leiknum.

Brighton náði forystu leiksins fimm mínútum síðar þegar varamaðurinn Maxim De Cuyper skoraði eftir frábæra sókn og taflinu allt í einu snúið við. Manchester United gerði ýmsar skiptingar til þess að reyna að ná jöfnunarmarki fyrir leikslok en það tókst ekki og náði því Brighton að tryggja sig í 16-liða úrslit bikarsins.

Staðan í deildarbikarnum ekki betri en í ensku úrvalsdeildinni

Annar úrvalsdeildarslagur var þegar Coventry tók á móti Aston Villa. Gengi Coventry hefur ekki verið gott í ensku úrvalsdeildinni og virtist það ekki vera að breytast. Tammy Abraham kom Aston Villa í forystu strax á sjöundu mínútu.

Á 27. mínútu náði Coventry að jafna metin en eftir jöfnunarmarkið tók Aston Villa yfir leikinn. Ross Barkley kom Aston Villa í forystu og Tammy Abraham skoraði sitt annað mark til að koma Aston Villa í 3-1 sem reyndust vera lokatölur leiksins.

Everton sigldi þægilegum sigri heim

Í leik Everton og Wolves var fyrsta markið lengi að koma en Everton var sterkari aðilinn framan af. Erfiðlega gekk þó fyrir liðið að nýta færin sín en það hafðist loksins á 80. mínútu þegar Charly Alcaraz kláraði færi eftir góðan undirbúning frá Tyler Dibling.

Þetta reyndist eina mark leiksins og náði Everton því að slá út Wolves sem spilar í ensku B-deildinni eftir að hafa fallið úr ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili.

Óvæntur sigur í Norður-Englandi

Fleetwood Town, sem leikur í ensku D-deildinni, tók á móti Sheffield United en þar urðu óvænt úrslit. Eina mark leiksins kom á 57. mínútu þegar fyrirgjöf kom í teig Sheffield. Þaðan fór boltinn í hausinn á Rhys Norrington-Davies sem skoraði sjálfsmark.

Fleetwood Town slóg því út lið sem spilar í tveimur deildum fyrir ofan og heldur áfram í næstu umferð deildarbikarsins.

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