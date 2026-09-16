Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Andri Broddason skrifar 16. september 2026 21:03 Það virðist ekkert ætla að ganga upp hjá Manchester United þessa dagana. Alex Livesey/Getty Images Fjórir leikir fóru fram í deildarbikarnum á Englandi þar sem nokkur stórlið mættust. Byrjun tímabilsins ætlar ekki að batna hjá Manchester United þegar liðið tók á móti Brighton. Shae Lacy var í byrjunarliði Manchester United þegar liðið tók á móti Brighton í deildarbikarnum í kvöld. Hann deildi mynd af sér fyrir framan Manchester United merkið eftir að fréttir bárust að ungstirnið JJ Gabriel vildi fara frá félaginu. Shae Lacey þakkaði traustið strax á áttundu mínútu þegar hann skaut frábæru skoti í nærhornið sem var óverjandi fyrir Jason Steele í marki Brighton. Aðeins tveim mínútum síðar tvöfaldaði Manchester United forystuna þegar Marcus Rashford keyrði upp kantinn og skaut á mark Brighton. Steele varði boltann en hann datt fyrir Mason Mount í teignum sem gat sett boltann þægilega í netið. Manchester United virtist ætla að halda tveggja marka forystu í hálfleik en Brighton minnkaði muninn í uppbótartíma með marki frá Charalampos Kostulas. Pascal Gross jafnaði svo metin fyrir Brighton á 65. mínútu og virtist lið Manchester United vera búið að missa tökin á leiknum. Brighton náði forystu leiksins fimm mínútum síðar þegar varamaðurinn Maxim De Cuyper skoraði eftir frábæra sókn og taflinu allt í einu snúið við. Manchester United gerði ýmsar skiptingar til þess að reyna að ná jöfnunarmarki fyrir leikslok en það tókst ekki og náði því Brighton að tryggja sig í 16-liða úrslit bikarsins. Staðan í deildarbikarnum ekki betri en í ensku úrvalsdeildinni Annar úrvalsdeildarslagur var þegar Coventry tók á móti Aston Villa. Gengi Coventry hefur ekki verið gott í ensku úrvalsdeildinni og virtist það ekki vera að breytast. Tammy Abraham kom Aston Villa í forystu strax á sjöundu mínútu. Á 27. mínútu náði Coventry að jafna metin en eftir jöfnunarmarkið tók Aston Villa yfir leikinn. Ross Barkley kom Aston Villa í forystu og Tammy Abraham skoraði sitt annað mark til að koma Aston Villa í 3-1 sem reyndust vera lokatölur leiksins. Everton sigldi þægilegum sigri heim Í leik Everton og Wolves var fyrsta markið lengi að koma en Everton var sterkari aðilinn framan af. Erfiðlega gekk þó fyrir liðið að nýta færin sín en það hafðist loksins á 80. mínútu þegar Charly Alcaraz kláraði færi eftir góðan undirbúning frá Tyler Dibling. Þetta reyndist eina mark leiksins og náði Everton því að slá út Wolves sem spilar í ensku B-deildinni eftir að hafa fallið úr ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Óvæntur sigur í Norður-Englandi Fleetwood Town, sem leikur í ensku D-deildinni, tók á móti Sheffield United en þar urðu óvænt úrslit. Eina mark leiksins kom á 57. mínútu þegar fyrirgjöf kom í teig Sheffield. Þaðan fór boltinn í hausinn á Rhys Norrington-Davies sem skoraði sjálfsmark. Fleetwood Town slóg því út lið sem spilar í tveimur deildum fyrir ofan og heldur áfram í næstu umferð deildarbikarsins. Manchester United Brighton & Hove Albion Aston Villa FC Everton FC Coventry City FC Enski boltinn Mest lesið Biðjast afsökunar eftir að keppandi kúkaði á sig Sport Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport KA - Þór | Barist um Akureyri Handbolti Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Íslenski boltinn „Þá mun ég reka mig sjálfur“ Fótbolti Ný stjarna fæðist í Heiðmörk um helgina Sport „Ef þetta hefði verið ég þá hefði ég hætt keppni“ Sport „Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann“ Fótbolti Kjartan snýr aftur á Álftanes: „Baldur bara bað mig um að koma“ Körfubolti Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Fótbolti Fleiri fréttir Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Vonarstjarna Man. 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