Íslenska landsliðið í fótbolta verður án Söndru Maríu Jessen þegar það mætir Króatíu í fyrri umferð umspilsins um sæti á HM í Brasilíu í næsta mánuði, eftir að hún meiddist alvarlega.
Sandra María meiddist í leik með liði sínu Köln gegn Bayern í þýsku 1. deildinni í gær og var borin af velli.
Nú hefur verið greint frá því á miðlum Kölnar að liðþófi í hné Söndru hafi rifnað, hún sé því á leið í aðgerð og verði frá keppni í talsverðan tíma.
Sandra meiddist snemma í seinni hálfleik, eftir að hafa verið að dekka Glódísi Perlu Viggósdóttur í hornspyrnu og spyrnt boltanum í burtu. Strax varð ljóst að eitthvað alvarlegt hefði gerst og mátti sjá að Sandra var í öngum sínum þar sem hún lá í grasinu, áður en hún yfirgaf svo völlinn á börum.
Sandra er ekki ókunn hnémeiðslum en hún sleit aftara krossband í hné í mars 2017 en náði engu að síður að spila með landsliðinu á EM um sumarið.
Bayern vann leikinn 5-2. Þetta var næstsíðasti deildarleikur Kölnar áður en landsleikjahlé tekur við í október en Ísland mætir þá Króatíu í tveimur leikjum, 9. og 13. október. Sigurliðið fer áfram í úrslitaeinvígi um sæti á HM.