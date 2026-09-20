Landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson náði sér í gult spjald og svo rautt seint í uppbótartíma, þegar Real Sociedad vann sætan 3-2 útisigur gegn Valencia á Spáni í kvöld.
Orri er væntanlegur til Íslands á morgun til móts við liðsfélaga sína í íslenska landsliðinu, fyrir fjóra leiki í Þjóðadeildinni en sá fyrsti er við Eistland á Laugardalsvelli á laugardaginn.
Eftir landsleikina verður hann hins vegar í banni í næsta deildarleik, gegn Deportivo La Coruña, eftir rauða spjaldið í kvöld.
Orri hafði komið inná sem varamaður á 61. mínútu, þegar staðan var 1-1, og hann sá annan varamann, Ander Barrenetxea, skora sigurmark leiksins á fyrstu mínútu uppbótartíma.
Áður en flautað var til leiksloka fékk Orri hins vegar gult spjald og svo annað fyrir mótmæli við dómarann.
Það skyggði því á sigurgleðina en eftir sigurinn er Real Sociedad með 10 stig úr sjö leikjum, í 8. sæti.