Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu

Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, sér ekki eftir því að hafa talað digurbarkalega nú þegar að Víkingur Reykjavík hefur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn. Framherji Víkinga skaut á Aron á samfélagsmiðlum eftir að titillinn var í höfn.
„Þetta er þungt en þetta er bara bensín. Þótt tímabilið sé ekki búið þá erum við að fara reima á okkur skóna eftir sex mánuði keyra á þetta aftur,“ sagði Aron í viðtali við Val Pál Eiríksson á Sýn eftir að Víkingur hafði tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri gegn KR á Meistaravöllum.
Aron, sem er fyrirliði KR og hefur jafnframt verið einn besti leikmaður Bestu deildarinnar í ár, hafði farið mikinn í viðtölum á undanförnum vikum og fengið á sig skerf af gagnrýni fyrir sína framkomu.
Í leik KR gegn Víkingum á dögunum, fyrir leik liðanna um helgina, sagði Aron meðal annars að Víkingar væru bensínlausir, haltrandi og á hælunum. Eitthvað sem fór þá ekki vel í Víkinga, þar með talið þjálfara liðsins Sölva Geir Ottsesen.
Víkingar létu Aron finna fyrir því eftir leik liðanna á dögunum þar sem að varnarmaður liðsins, Oliver Ekroth hljóp heldur harkalega utan í Aron.
Eftir sigur Víkinga um helgina, þar sem að liðið tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn, gerði Nikolaj Hansen, framherji Víkings Reykjavíkur, svo grín að Aroni á samfélagsmiðlum.
Hansen birti mynd af Aroni á samfélagsmiðlum, skot úr auglýsingu Unbroken, þar sem „unbroken“ hafði verið breytt í broken: „Brotinn“
Þessar yfirlýsingar hafa náttúrulega verið mikið í fjölmiðlum og bara í umræðunni. Sérðu eitthvað eftir þessu?
„Nei ég sé ekkert eftir þessu,“ sagði Aron. „Mér leið svona eins og viðbrögð hjá fólki hafi verið á þá leið að reyna neyða mig í að sjá eftir þessu. Það eru átta stig á milli okkar þegar við gerum jafntefli hérna við þá í síðasta leik. Margir sögðu að mótið væri búið þá. Þú veist, ég var bara reyna kannski að berja trú í sjálfan mig og liðið mitt og liðin í kringum okkur sem eru að sem eru að keppa við þetta lið.
Í næsta leik fara þeir fram og gera jafntefli. Fyrir það höfðu þeir unnið þá 5-0. Nei, ég sé ekki eftir neinu. Ég veit alveg hvað ég var að gera fyrir sjálfan mig og liðið mitt. Það bara sprakk í andlitið á mér og mér er alveg sama um það.“
Viðtalið við Aron í heild sinni má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni.