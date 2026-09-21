Íslenska landsliðskonan Sveindís Jane Jónsdóttir gulltryggði 3-0 sigur Angel City NWSL deildinni í Bandaríkjunum í nótt þar sem liðið heimsótti Utah Royals. Sveindís tileinkaði kærasta sínum markið en hann átti afmæli.
Það er óhætt að segja að heimakonur í liði Utah Royals hafi gert sér lífið leitt í leiknum því á fyrstu 25 mínútum fengu tveir leikmenn liðsins að líta rauða spjaldið.
Angel City gekk á lagið og komst tveimur mörkum yfir áður en Sveindís Jane gulltryggði sigur liðsins með marki á 67. mínútu.
Angel City getur þakkað Sveindísi að öllu leyti fyrir markið því það á hún skuldlaust. Eftir að hafa skilað öflugri pressu og unnið boltann nálægt vítateig Utah Royals sótti Sveindís Jane að marki heimakvenna og kom boltanum í netið.
Áttunda mark Sveindísar á tímabilinu og er hún nú markahæsti leikmaður Angel City á tímabilinu ásamt Maiara Niehues.
Markið má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni en með því jafnaði Sveindís Jane félagsmet Angel City yfir flest mörk skoruð hjá leikmanni í NWSL-deildinni á einu tímabili.
Sveindís fagnaði markinu með því að gera hjarta með höndum sínum og tileinkaði það kærasta sínum, knattspyrnumanninum Rob Holding, sem átti afmæli.
Vart til betri afmælisgjöf að fá en Holding þakkaði kærustu sinni kærlega fyrir gjöfina.
Angel City er sem stendur í 6. sæti NWSL-deildarinnar með 39 stig eftir 25 umferðir og sækir að næstu liðum fyrir ofan sig, þar með talið Utah Royals sem vermir 4. sæti deildarinnar. Átta efstu lið deildarinnar að lokinni deildarkeppni fara áfram í úrslitakeppni.