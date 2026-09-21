Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“

Guðjón Þórðarson, einn reynslumesti og sigursælasti knattspyrnuþjálfari Íslands frá upphafi, segist eiga í „bölvuðu basli“ með heilsuna.
„Þetta eru erfiðir dagar, mánuðir og vikur,“ segir Guðjón í samtali við RÚV. „Það verður að reyna að takast á við þetta eins og best lætur.“
Guðjón ræddi veikindi sín í viðtali við RÚV en hann glímir við Parkinson-sjúkdóminn, sem hann greindist með árið 2023, og hefur svo verið í vandræðum með bakið á sér og hefur farið í eina aðgerð vegna þess.
„Þetta leiðir niður í fætur og ég missi orkuna í fæturna,“ segir Guðjón og hefur hann nýtt sér göngugrind og var kominn í hjólastól þegar verst lét skömmu áður en hann fór í aðgerð.
Guðjón segist eiga í „bölvuðu basli“ með heilsuna. Hann er 71 árs gamall en vonast til þess að ná heilsunni aftur á það stig að hann geti spilað golf á nýjan leik.
„Ég vona að mér lánist að hressa svolítið líkamsdrusluna þannig að ég komist út og geti notið daganna sem eru góðir. Markmiðið er að komast í golf aftur, ég hef gaman af því að glíma við sjálfan mig.“