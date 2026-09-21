Íslenski boltinn

Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“

Aron Guðmundsson skrifar
Guðjón Þórðarson hefur markað djúp spor í knattspyrnusögu Íslands.
Guðjón Þórðarson hefur markað djúp spor í knattspyrnusögu Íslands. Mynd/Daníel

Guðjón Þórðarson, einn reynslumesti og sigursælasti knattspyrnuþjálfari Íslands frá upphafi, segist eiga í „bölvuðu basli“ með heilsuna. 

„Þetta eru erfiðir dagar, mánuðir og vikur,“ segir Guðjón í samtali við RÚV. „Það verður að reyna að takast á við þetta eins og best lætur.“

Guðjón ræddi veikindi sín í viðtali við RÚV en hann glímir við Parkinson-sjúkdóminn, sem hann greindist með árið 2023, og hefur svo verið í vandræðum með bakið á sér og hefur farið í eina aðgerð vegna þess.

„Þetta leiðir niður í fætur og ég missi orkuna í fæturna,“ segir Guðjón og hefur hann nýtt sér göngugrind og var kominn í hjólastól þegar verst lét skömmu áður en hann fór í aðgerð.

Guðjón segist eiga í „bölvuðu basli“ með heilsuna. Hann er 71 árs gamall en vonast til þess að ná heilsunni aftur á það stig að hann geti spilað golf á nýjan leik.

„Ég vona að mér lánist að hressa svolítið líkamsdrusluna þannig að ég komist út og geti notið daganna sem eru góðir. Markmiðið er að komast í golf aftur, ég hef gaman af því að glíma við sjálfan mig.“

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