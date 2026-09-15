Dominik Szoboszlai skoraði mark af dýrari gerðinni er hann innsiglaði 3-1 sigur Liverpool á Tottenham í enska deildabikarnum í fótbolta í kvöld.
Liverpool vann 3-1 sigur á Tottenham í kvöld. Alexis Mac Allister kom liðinu yfir um miðjan fyrri hálfleik og Cody Gakpo, sem var orðaður við Tottenham í sumar, kom liðinu í 2-0 snemma í síðari hálfleik.
Conor Gallagher minnkaði muninn eftir horn með fyrsta marki Tottenham á leiktíðinni en síðan kom sleggjan frá Szoboszlai.
Mikla rigningu gerði undir lok leiks í kvöld og hvort hún hafði eitthvað með það að gera að Szoboszlai nennti ekki öðru en að hreinlega bara bomba á markið þegar hann féll fyrir hann skal ósagt látið.
Markið er í það minnsta sjónarspil enda negldi Ungverjinn boltann í netið, alveg út við stöng, af um 30 metra færi.
Sjá má markið í spilaranum.