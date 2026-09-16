Enski boltinn

Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973

Andri Broddason skrifar
Sunderland sótti í langþráðan sigur í Evrópudeildinni.
Sunderland sótti í langþráðan sigur í Evrópudeildinni. George Wood/Getty Images

Fyrsta umferð Evrópudeildarinnar hélt áfram í dag og var dramatík í nokkrum leikjum. Sunderland lék sinn fyrsta Evrópuleik síðan árið 1973 og Benfica lagði AC Milan að velli á Ítalíu.

Sunderland tók á móti AZ Alkmar eftir að stuðningsmenn Sunderland höfðu beðið lengi eftir að spila Evrópuleik. Lið Sunderland stóðst væntingarnar og var sterkari aðilinn í fyrri hálfleik þar sem liðið fékk fullt af færum. Það gekk þó illa að nýta færin og endaði staðan á því að vera markalaus í hálfleik.

Í seinni hálfleik fékk Sunderland svo vítaspyrnu sem Enzo Le Fée tók. Hann nýtti vítaspyrnuna og kom Sunderland yfir. Enska liðið var svo grátlega nálægt því að tvöfalda forystuna en Elijah Dijkstra, varnarmaður AZ Alkmar, var fljótur að koma sér á línuna og bjarga marki.

Þrátt fyrir það náði Sunderland í langþráðan sigur í endurkomunni til Evrópu.

Skoruðu tvö gegn sterku heimaliði

AC Milan tók á móti Benfica í leik þar sem fá færi litu dagsins ljós. Þrátt fyrir það náði Dodi Lukebakio að skora frábært mark á sextándu mínútu með þéttu skoti fyrir utan teig. Mike Maignan í marki AC Milan gat lítið gert til að verjast þessu skoti.

Þrátt fyrir að vera undir hélt AC Milan vel í boltann en liðið náði ekki að skapa sér mörg færi. Snemma í seinni hálfleik náði Jakub Kaminski að tvöfalda forystu Benfica gegn gangi leiksins. Souffian El Karouani gaf þá fyrirgjöf á Kaminski sem lagði boltann í markið örugglega. Þetta reyndist lokamark leiksins og vann Benfica tveggja marka sigur.

Lyon náði að halda út forystuna

Belgíska liðið Anderlecht tók á móti Lyon frá Frakklandi þar sem tvö hörkulið mættust. Lyon byrjaði leikinn betur og komst í forystu strax á áttundu mínútu með marki frá Noah Nartey. Fimmtán mínútum síðar tvöfaldaði Keito Nakamura forystu Lyon og virtist öll von vera úti fyrir Anderlecht.

Heimamennirnir ætluðu þó ekki að gefast upp og í seinni hálfleik náði Mihaljo Cvetkovic að minnka muninn fyrir Anderlecht með góðum skalla. Belgíska liðið var búið að vera sterkari aðilinn í leiknum og virtist ætla að sækja jöfnunarmarkið.

Það hafðist þó ekki og fékk Lyon öll stigin þrjú á erfiðum útivelli.

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