Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Andri Broddason skrifar 16. september 2026 21:23 Sunderland sótti í langþráðan sigur í Evrópudeildinni. George Wood/Getty Images Fyrsta umferð Evrópudeildarinnar hélt áfram í dag og var dramatík í nokkrum leikjum. Sunderland lék sinn fyrsta Evrópuleik síðan árið 1973 og Benfica lagði AC Milan að velli á Ítalíu. Sunderland tók á móti AZ Alkmar eftir að stuðningsmenn Sunderland höfðu beðið lengi eftir að spila Evrópuleik. Lið Sunderland stóðst væntingarnar og var sterkari aðilinn í fyrri hálfleik þar sem liðið fékk fullt af færum. Það gekk þó illa að nýta færin og endaði staðan á því að vera markalaus í hálfleik. Í seinni hálfleik fékk Sunderland svo vítaspyrnu sem Enzo Le Fée tók. Hann nýtti vítaspyrnuna og kom Sunderland yfir. Enska liðið var svo grátlega nálægt því að tvöfalda forystuna en Elijah Dijkstra, varnarmaður AZ Alkmar, var fljótur að koma sér á línuna og bjarga marki. Þrátt fyrir það náði Sunderland í langþráðan sigur í endurkomunni til Evrópu. Skoruðu tvö gegn sterku heimaliði AC Milan tók á móti Benfica í leik þar sem fá færi litu dagsins ljós. Þrátt fyrir það náði Dodi Lukebakio að skora frábært mark á sextándu mínútu með þéttu skoti fyrir utan teig. Mike Maignan í marki AC Milan gat lítið gert til að verjast þessu skoti. Þrátt fyrir að vera undir hélt AC Milan vel í boltann en liðið náði ekki að skapa sér mörg færi. Snemma í seinni hálfleik náði Jakub Kaminski að tvöfalda forystu Benfica gegn gangi leiksins. Souffian El Karouani gaf þá fyrirgjöf á Kaminski sem lagði boltann í markið örugglega. Þetta reyndist lokamark leiksins og vann Benfica tveggja marka sigur. Lyon náði að halda út forystuna Belgíska liðið Anderlecht tók á móti Lyon frá Frakklandi þar sem tvö hörkulið mættust. Lyon byrjaði leikinn betur og komst í forystu strax á áttundu mínútu með marki frá Noah Nartey. Fimmtán mínútum síðar tvöfaldaði Keito Nakamura forystu Lyon og virtist öll von vera úti fyrir Anderlecht. Heimamennirnir ætluðu þó ekki að gefast upp og í seinni hálfleik náði Mihaljo Cvetkovic að minnka muninn fyrir Anderlecht með góðum skalla. Belgíska liðið var búið að vera sterkari aðilinn í leiknum og virtist ætla að sækja jöfnunarmarkið. Það hafðist þó ekki og fékk Lyon öll stigin þrjú á erfiðum útivelli. Evrópudeild UEFA Sunderland AFC Mest lesið Biðjast afsökunar eftir að keppandi kúkaði á sig Sport Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport KA - Þór | Barist um Akureyri Handbolti Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Íslenski boltinn „Þá mun ég reka mig sjálfur“ Fótbolti Ný stjarna fæðist í Heiðmörk um helgina Sport „Ef þetta hefði verið ég þá hefði ég hætt keppni“ Sport „Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann“ Fótbolti Kjartan snýr aftur á Álftanes: „Baldur bara bað mig um að koma“ Körfubolti Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Fótbolti Fleiri fréttir Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá félaginu Raheem Sterling játar sök Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Richarlison sorgmæddur: „Af hverju?“ Milner aftur til Liverpool Leedsarar léku sér að Newcastle VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Goðsögn hjá West Ham fallin frá „Eins og þeir séu hræddir við að vinna“ Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin „Markið hefði ekki átt að standa“ Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Brighton valtaði yfir nýliðana Öll mörk gærdagsins: Dramatík, óvænt úrslit og mörk úr efstu hillu Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Arsenal sótti þrjú stig í hitaleik Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Boðið upp á þvílíka dramatík í enska boltanum Tottenham fékk sín fyrstu stig tímabilsins Sjá meira