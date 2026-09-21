Aðstoðarþjálfari Brann kallaði þjálfara Bodo/Glimt barnalegan eftir snörp orðaskipti þeirra um rauða spjaldið sem Íslendingurinn Kristall Máni Ingason fékk í leik liðanna í gær. Kristall var rekinn af velli en hafði áður skorað það sem átti eftir að reynast sigurmark leiksins.
Leikur liðanna fór fram á heimavelli Brann og lauk með 2-1 sigri liðsins.
Kristall Máni skoraði sigurmark leiksins á 68. mínútu en um tíu mínútum eftir það fékk Kristall að líta rauða spjaldið fyrir glæfralega tæklingu á Patrick Berg, fyrirliða Bodo/Glimt.
Þjálfarateymi Brann lét fjórða dómara leiksins heyra það á hliðarlínunni eftir að hann lyfti rauða spjaldinu en aðstoðarþjálfari liðsins, Erik Huseklepp, viðurkenndi svo á blaðamannafundi eftir leik að rautt spjald hafi Kristall verðskuldað.
Kjetli Knutsen, þjálfari Bodo/Glimt stóð hjá Huseklepp þegar að hann tjáði hug sinn um rauða spjaldið sem Kristall fékk og spurði því hvers vegna þjálfarateymi Brann hafi verið með þessi læti á hliðarlínunni er Kristall var rekinn af velli.
„Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ spurði Huseklepp þá á móti við litla hrifningu Knutsen.
pic.twitter.com/FBT9GIhHTM— Ballspark (@Ballspark1) September 20, 2026
pic.twitter.com/FBT9GIhHTM
„Barnalegur? Það er ótrúlegt að þú látir hafa svona eftir þér. Það er fáránlegt,“ svaraði Knutsen og hélt svo áfram:
„Þeir upplifa það ekki þarna og þá að þetta sé rautt spjald. Fyrirgefðu, en þá geturðu ekki verið hæfur sem sérfræðingur á TV 2,“ sagði Knutsen og skaut þar með á Huseklepp sem starfaði sem sérfræðingur um norska boltann hjá TV 2 áður en honum var boðið starf hjá Brann. „Sem betur fer fór þetta vel, en þetta er augljóst rautt spjald,“ bætti Knutsen svo við.
„Þetta hefði getað orðið ljótt. Ég er sammála því að þetta hafi ekki verið ásetningur en þú verður að taka ábyrgð á því sjálfur.“
Sigurmark Kristals, sem og rauða spjaldið sem hann fékk, má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni. Kristall heldur nú heim til Íslands þar sem hann er hluti af íslenska landsliðinu sem á fyrir höndum mikilvægt verkefni í Þjóðadeild UEFA.