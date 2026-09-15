Fimm leikir fóru fram í enska deildabikarnum í fótbolta í kvöld. Liverpool og Arsenal voru á meðal liða sem fóru áfram.
Stórleikur kvöldsins var milli Liverpool og Tottenham á Anfield og bæði lið mættu með breytt lið til leiks frá því sem sést hefur í ensku úrvalsdeildinni.
Tottenham var enn að leita fyrsta marksins á tímabilinu og hafði spilað fjóra leiki án þess að skora í deildinni. Liðið var öflugt til að byrja með og tvö fín færi fóru forgörðum í fyrri hálfleik.
Púllarar refsuðu en Alexis Mac Allister skoraði laglegt mark með skoti upp í þaknetið frá vítateigslínu til að koma Liverpool yfir um miðjan fyrri hálfleik.
Liverpool var 1-0 yfir í hléi og snemma í síðari hálfleik tvöfaldaði Cody Gakpo foyrstuna eftir fína sókn sem lauk með sendingu Mac Allister á Gakpo sem skar inn á hægri fótinn vinstra megin í teignum og negldi boltann í markið.
Eftir tæplega 70 mínútur gerðust hins vegar þau undur og stórmerki að Tottenham skoraði mark, þeirra fyrsta á leiktíðinni.
Conor Gallagher reis þá hæst í teignum og stangaði boltann í netið eftir horn.
Tottenham komst ekki nær og undir lok leiks innsiglaði Dominik Szoboszlai 3-1 sigur Liverpool í rigningunni. Hann fékk þá skoppandi bolta um 10 metrum fyrir utan teig og negldi hann á loftið í skeytin.
Gjörsamlega frábært mark Ungverjans sem batt enda á fínasta leik.
Arsenal sótti Ipswich heim á Portman Road þar sem hinn 16 ára gamli Max Dowman skoraði eftir aðeins sjö mínútna leik og Noni Madueke tvöfaldaði forystuna eftir rúmt korter.
Arsenal var 2-0 yfir í hálfleik en ungstirnið Dowman skoraði eftir aðeins tvær mínútur í síðari hálfleiknum. Mikel Merino skoraði svo fjórða markið þegar 58 mínútur voru liðnar en Anis Mehmeti minnkaði muninn fjórum mínútum síðar fyrir Ipswich.
Chupa Akpom setti þá annað mark Ipswich í uppbótartíma og leiknum lauk 4-2 fyrir Arsenal sem fer áfram.
West Ham og Fulham áttust við í Lundúnaslag. Rodrigo Muniz kom Fulham yfir eftir þrettán mínútur en Brassinn Morato jafnaði fyrir Hamrana þremur mínútum síðar. César Palacios kom Fulham aftur yfir eftir 37 mínútna leik en annar Brassi, Pablo, jafnaði öðru sinni fyrir West Ham rétt fyrir hlé.
2-2 stóð fram á 78. mínútu þegar Norðmaðurinn Oscar Bobb skoraði sigurmarkið fyrir Fulham í 3-2 sigri.
Hákon Rafn Valdimarsson var ekki í leikmannahópi Brentford sem vann 2-1 útisigur á Reading þökk sé mörkum Callum Wilson og Fábio Carvalho.
Í fimmta leik kvöldsins áttust við C-deildarliðin Peterborough og Barnsley. Skrautlegum leik lauk með 3-3 jafntefli en heimamenn í Peterborough fóru áfram eftir vítaspyrnukeppni.