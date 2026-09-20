ÍBV og Valur gerðu 1-1 jafntefli á Hásteinsvelli í dag þar sem Eyjamenn sáu dýrmæt stig renna sér úr greipum á lokasekúndunum.
Leikurinn byrjaði af krafti og fengu bæði lið ágætis færi til að brjóta ísinn. Eyjamenn voru þó hættulegri þegar leið á hálfleikinn og fengu nokkur góð tækifæri til að komast yfir.
Hvorugu liðinu tókst þó að koma boltanum í netið þegar flautað var til hálfleiks.
Á 68. mínútu fékk Róbert Elís Hlynsson að líta gula spjaldið þegar hann féll í teig Vals. Eyjamenn vildu vítaspyrnu en dómarinn var þó á öðru máli og dæmdi gult spald og leikaraskap.
Mattias Edeland kom heimamönnum yfir á 80. mínútu með skalla eftir aukaspyrnu. Þá stefndi allt í langþráðan sigur ÍBV en Kristófer Dagur Arnarsson jafnaði metin á annarri mínútu í uppbótartíma. Patrick Pedersen tók vel á móti boltanum eftir sendingu Jónatans Inga Jónssonar og lagði hann fyrir Kristófer sem kom boltanum í netið.
Dómarinn flautaði til leiksloka skömmu seinna og vonbrigði heimamanna leyndu ekki á sér. Tvö gríðarlega dýrmæt stig töpuð og ÍBV enn á botni neðri hluta Bestu deildar karla með 19 stig, tveimur stigum á eftir Þór.
Róbert Elís fékk gult fyrir dýfu í teig gestanna. Ég þyrfti nú helst að fá betri endursýningu en við fyrstu sýn virðist það vera rangur dómur.
Mattias Edeland með sitt fyrsta mark fyrir ÍBV.
Kristófer Dagur skoraði einnig sitt fyrsta mark í Bestu deildinni í dag.
Enginn sérstakur skúrkur en það voru alltof mikið af fljótfærnum skotum sem voru fjarri lagi í dag.
Það heyrðist vel í stuðningsmönnum ÍBV eftir markið og þegar sigurinn var að sigla heim. Stemningin gjörbreyttist þó eftir að Valur jafnaði metin og flautað var til leiksloka því þá ríkti hreinlega bara þögn á vellinum.
Þórður Þorsteinsson Þórðarson var á flautunni í dag. Honum til aðstoðar voru þeir Antoníus Bjarki Halldórsson og Guðni Freyr Ingvason. Þórður var með góð tök á leiknum en ég er ekki sannfærð með dóminn þegar Róbert féll í teig Valsmanna.