Sölvi Geir Ottesen segist aldrei á sínum ferli, hvorki sem leikmaður né þjálfari, hafa séð nokkurn fótboltamann sinna sínu starfi af viðlíka fagmennsku og Gylfi Þór Sigurðsson. Það auðveldi honum mjög starfið sem þjálfari Íslandsmeistara Víkings.
Sölvi hefur nú gert Víkinga að Íslandsmeisturum bæði árin sín sem aðalþjálfari, eftir 2-1 sigurinn gegn KR í gær, og er þetta í fyrsta sinn sem Víkingur nær að verja Íslandsmeistaratitil í fótbolta.
Bæði þessi ár hefur Gylfi Þór Sigurðsson verið í stóru hlutverki, eftir komuna frá Val, en Sölvi segir Gylfa ekki bara frábæran leikmann heldur hafi hann frábær áhrif á alla leikmenn Víkingsliðsins.
„Þetta er algjör sigurvegari. Hann gerir allt sem hann getur til að vera eins klár og mögulegt er. Ég hef ekki séð svona áður hjá neinum leikmanni sem ég hef spilað með eða þjálfað,“ sagði Sölvi í viðtali á Sýn Sport í gær.
„Hann leiðir með góðu fordæmi, hvernig hann fer inn í allar tæklingar, gefur aldrei tommu eftir, drífur liðið áfram og hvetur menn, öskrar ef það þarf að kveikja á þeim, gerir allt sem þarf til að vinna leikinn. Fyrir utan völlinn eyðir hann svo mörgum klukkustundum á dag í að undirbúa sig fyrir æfingu, jafna sig eftir æfingu, og hugsar rosalega vel um sig,“ sagði Sölvi og nefndi dæmi um þær aðferðir sem Gylfi notar til þess að geta spilað 90 mínútur, leik eftir leik, þrátt fyrir mikil ferðalög og þétta dagskrá.
„Það er svo þægilegt fyrir þjálfara að hafa svona leiðtoga inni í hópnum. Ég þarf ekkert að segja strákunum hvernig á að gera hlutina. Það er gæi hérna sem er að sýna þeim það. Þeir vilja vera góðir í fótbolta, vilja bæta sig, og þeir eru með fokking Gylfa Sig fyrir framan sig. „Ókei, ég geri þá eins og hann.“ Svo það er mjög auðvelt fyrir mig. Þeir sjá hvernig á að gera þetta. Ef þú vilt ná langt í íþróttum þarftu að hugsa vel um þig og gera alla þessa litlu hluti,“ sagði Sölvi.
Víkingar náðu stóra markmiðinu sínu, að verja Íslandsmeistaratitilinn, en þeim gremst að hafa ekki náð að komast aftur í aðalkeppni Sambandsdeildar Evrópu. Óhætt er að segja að þeir hafi verið óheppnir með mótherja sem þeir drógust gegn í sumar en Sölvi segir einnig ljóst að það hái Víkingum að hafa ekki yfir sömu fjármunum að ráða og erlendir keppinautar, til að mynda til að geta notað leiguflug á milli leikja.
„Evrópuleikirnir voru virkilega svekkjandi. Ég get talað um það núna. Við vorum óheppnir með drætti því við vorum „seedaðir“ [flokkur hærri skrifaðra liða] en okkur leið eins og við værum „unseeded“, en ég er virkilega stoltur af fullt af flottum leikjum sem við áttum. Við klikkuðum á lokaprófinu og það var mjög svekkjandi en mér fannst strákarnir bara henda því á bakvið sig og halda áfram. Við áttum stórt markmið eftir, Íslandsmeistaratitilinn, og það er stærsta markmiðið okkar. Virkilega sáttur að hafa klárað það,“ sagði Sölvi áður en talið barst að því hvað gæti bætt samkeppnisstöðu Víkinga í Evrópu:
„Einn stærsti þátturinn er endurheimtin. Önnur lið geta tekið leiguflug á milli leikja og komist heim fljótlega eftir leiki. Þau eru með kæliboxin og fullt af sjúkraþjálfurum, til að gera leikmenn tilbúna í næsta verkefni. Kostnaðurinn við að taka leiguflug er tvöfaldur fyrir Íslendinga. Við höfum reynt að fjölga í sjúkrateyminu okkar, fá oftar hendur á milli leikja, og fengið aðstoð hjá Greenfit líka til að komast í súrefnisklefana. Reynt að finna lausnir á þessu. En þetta er stór partur af þessu, þegar þú þarft að taka tvö flug, vakna fimm um nóttina, bíða á flugvelli og allt þetta, þá fer dýrmætur tími sem annars myndi nýtast í endurheimt og eitthvað betra.
Við reynum að gera betur en það vantar kannski pening til þess,“ sagði Sölvi.
Sölvi Geir Ottesen hefur nú gert Víkinga að Íslandsmeisturum fyrstu tvö ár sín í starfi sem aðalþjálfari. Í öllum látunum í Vesturbænum í dag, þar sem Sölvi missti tvo leikmenn og tvo aðstoðarmenn í burtu með rautt spjald, virtist enginn rólegri en skipstjórinn sjálfur sem sigldi skútunni af öryggi í höfn.
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