Íslenski boltinn

Sel­fyssingar skoruðu öll mörkin í úr­slita­leiknum

Andri Broddason skrifar
Selfyssingar fögnuðu bikarafhendingunni vel.
Selfyssingar fögnuðu bikarafhendingunni vel. Haukur Gunnarsson/Vísir

Haukar og Selfoss mættust í úrslitaleik Gatorade-bikars Fótbolta.net sem er bikarkeppni fyrir neðri deildar lið á Íslandi. Leikurinn var spilaður á Laugardalsvelli og náði Selfoss að vinna leikinn 3-1 en Selfyssingar skoruðu öll fjögur mörk leiksins.

Leikurinn var jafn til að byrja með en þegar 20 mínútur voru búnar af leiknum endaði Ívan Breki Sigurðsson, leikmaður Selfoss, að skora klaufalegt sjálfsmark. Hann ætlaði að setja boltann út af vellinum en setti hann óvart í sitt eigið net.

Selfyssingar ætluðu þó ekki að vera lengi undir í leiknum og aðeins sex mínútum síðar jafnaði Eysteinn Ernir Sverrisson metin. Hann skaut frábæru skoti sem var óverjandi fyrir Svein Óla Guðnason í marki Hauka.

Staðan var jöfn í hálfleik en bæði lið fengu tækifæri til þess að ná forystu leiksins. Haukar vildu fá víti en dómari leiksins var ekki sammála því og Selfyssingar tóku boltann og keyrðu í skyndisókn.

Þar endaði boltinn hjá Frosta Brynjólfssyni sem lék á Svein Óla í markinu og náði að tryggja Selfyssingum forystuna. Haukar voru brjálaðir yfir því að hafa ekki fengið víti og fengu í staðinn mark beint í andlitið.

Haukar reyndu eins og þeir gátu að jafna metin fyrir leikslok en í uppbótartíma leiksins náði Viðar Örn Kjartansson að gulltryggja sigur Selfyssinga með 3-1 sigri.

Allar upplýsingar um leikinn voru fengnar af fotbolti.net

Fótbolti Íslenski boltinn UMF Selfoss Haukar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið