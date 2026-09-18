Selfyssingar skoruðu öll mörkin í úrslitaleiknum Andri Broddason skrifar 18. september 2026 21:11 Selfyssingar fögnuðu bikarafhendingunni vel. Haukur Gunnarsson/Vísir Haukar og Selfoss mættust í úrslitaleik Gatorade-bikars Fótbolta.net sem er bikarkeppni fyrir neðri deildar lið á Íslandi. Leikurinn var spilaður á Laugardalsvelli og náði Selfoss að vinna leikinn 3-1 en Selfyssingar skoruðu öll fjögur mörk leiksins. Leikurinn var jafn til að byrja með en þegar 20 mínútur voru búnar af leiknum endaði Ívan Breki Sigurðsson, leikmaður Selfoss, að skora klaufalegt sjálfsmark. Hann ætlaði að setja boltann út af vellinum en setti hann óvart í sitt eigið net. Selfyssingar ætluðu þó ekki að vera lengi undir í leiknum og aðeins sex mínútum síðar jafnaði Eysteinn Ernir Sverrisson metin. Hann skaut frábæru skoti sem var óverjandi fyrir Svein Óla Guðnason í marki Hauka. Staðan var jöfn í hálfleik en bæði lið fengu tækifæri til þess að ná forystu leiksins. Haukar vildu fá víti en dómari leiksins var ekki sammála því og Selfyssingar tóku boltann og keyrðu í skyndisókn. Þar endaði boltinn hjá Frosta Brynjólfssyni sem lék á Svein Óla í markinu og náði að tryggja Selfyssingum forystuna. Haukar voru brjálaðir yfir því að hafa ekki fengið víti og fengu í staðinn mark beint í andlitið. Haukar reyndu eins og þeir gátu að jafna metin fyrir leikslok en í uppbótartíma leiksins náði Viðar Örn Kjartansson að gulltryggja sigur Selfyssinga með 3-1 sigri. Allar upplýsingar um leikinn voru fengnar af fotbolti.net Fótbolti Íslenski boltinn UMF Selfoss Haukar Mest lesið Flestir Íslendingar halda með Liverpool Enski boltinn FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Íslenski boltinn Myndavélar settar upp eftir skemmdarverkin og allt klárt fyrir risaleik Íslenski boltinn Uppgjörið:Fram - Víkingur 2-2 | Tvö rauð á teymi Víkinga í dramatísku jafntefli Íslenski boltinn Jón Dagur breyst úr floppi í stjörnu Fótbolti Stór gulrót í bakgarðshlaupinu í Heiðmörk: „Alveg óskrifað blað“ Sport Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“ Fótbolti Uppgjörið: FH - Stjarnan 1-0 | Halda titilbaráttunni jafnri Íslenski boltinn Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“ Fótbolti „Algjör óþarfi fyrir dómarann að vera búa til svona úlfalda úr mýflugu“ Sport Fleiri fréttir Selfyssingar skoruðu öll mörkin í úrslitaleiknum Uppgjörið:Fram - Víkingur 2-2 | Tvö rauð á teymi Víkinga í dramatísku jafntefli „Töpuðum á réttan hátt” „Fannst á tímabili eins og við gætum spilað í 200 mínútur án þess að skora” „Meira sem að þeir þurfa að hafa áhyggjur af hjá okkur“ Uppgjörið: ÍBV - Þróttur 4-3 | Bikarþynnka í Vestmannaeyjum Uppgjörið: FH - Stjarnan 1-0 | Halda titilbaráttunni jafnri Myndavélar settar upp eftir skemmdarverkin og allt klárt fyrir risaleik „Keyra á ljósabekkina“ fyrir úrslitaleikinn Skotin flugu milli Bolla og Hjamma FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 4-1| Breiðablik kláraði þetta í fyrri hálfleik „Hversu mikil pressa var á honum?“ Sjáum til hvort þetta verði algjör þvæla Seldur frá Keflavík til Sýrlands „Hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá“ Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Haukar og Selfoss leika til úrslita Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfingasvæðinu „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Fámáll um orðrómana Sjá meira