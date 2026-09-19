Hvar er reiði Sölvi? „Þarf mjög mikið til að fá mig til að missa kúlið“

Sölvi Geir Ottesen hefur nú gert Víkinga að Íslandsmeisturum fyrstu tvö ár sín í starfi sem aðalþjálfari. Í öllum látunum í Vesturbænum í dag, þar sem Sölvi missti tvo leikmenn og tvo aðstoðarmenn í burtu með rautt spjald, virtist enginn rólegri en skipstjórinn sjálfur sem sigldi skútunni af öryggi í höfn.
Sölvi mætti í viðtal í setti Sýnar Sport strax eftir 2-1 sigurinn gegn KR í dag, sem tryggði Víkingi titilinn þó að enn séu þrjár umferðir eftir af Bestu deildinni.
Bjarni Guðjónsson spurði Sölva út í lætin í leiknum og á hliðarlínunni, sérstaklega undir lok leiks, og það hvernig Sölvi virtist alltaf pollrólegur. „Hvar er reiði Sölvi?“ spurði Bjarni og minnti á að Sölvi gat alveg sýnt skap sem leikmaður á sínum tíma.
„Ég er bara búinn að sjá allt of mikið af þessu. Það þarf mjög mikið til að fá mig til að missa kúlið. Svo er ég líka með gæja fyrir aftan mig sem sjá aðallega um þetta,“ sagði Sölvi laufléttur en aðstoðarmenn hans, Aron Baldvin Þórðarson og Harudin Cardaklija, fengu báðir rautt spjald og svo leikmennirnir Daníel Hafsteinsson og Sveinn Margeir Hauksson sem og Hrafn Tómasson í liði KR. Lætin héldu svo áfram eftir leik.
Aftur á móti virtist Sölvi aldrei líklegur til að fá rauða spjaldið:
„Nei, nei. Þetta er einhvern veginn öðruvísi. Ég er búinn að sjá það að þegar dómarinn er búinn að flauta er ekkert sem þú getur gert. Það hefur aldrei dómur breyst eftir að dómarinn flautar. Já, ég get verið drulluósáttur við niðurstöðu dómsins en svo finnst mér að því meira sem þú röflar í dómaranum og öskra á hann, því meira fer hann í fýlu út í mann og dæmir gegn manni. Það þýðir ekkert að æsa sig. Ég hef reynt það og það gekk ekki.“
Sölvi má vera afar stoltur af sinni byrjun á ferlinum sem aðalþjálfari. Mikið gekk á hjá Víkingum í ár en liðið hefur heilt yfir verið það langbesta í deildinni, rétt eins og í fyrra.
„Þetta var mikill rússíbani og byrjar í raun mjög snemma. Við missum leikmenn í veikindi og meiðsli, en höfum talað rosalega lítið um það. Við höfum ekki kvartað yfir að missa lykilleikmenn og mér finnst það bara rangt að tala of mikið um það, því það eru aðrir leikmenn sem bíða eftir tækifærinu og taka það í staðinn, og hafa gert það vel. Þetta hafa verið hæðir og lægðir en ég er virkilega stoltur af stöðugleikanum sem við sýndum þrátt fyrir mikil skakkaföll.“
Víkingur er Íslandsmeistari karla í fótbolta annað árið í röð eftir 2-1 sigur á KR að Meistaravöllum í skrautlegum leik í Bestu deild karla. Fimm rauð spjöld fóru á loft.
Víkingur varð í dag Íslandsmeistari í Bestu-deild karla eftir 2-1 sigur á KR á Meistaravöllum.