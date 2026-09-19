„Hef engan smekk fyrir því hvernig þeir haga sér“

Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, var svekktur eftir tap liðsins fyrir Víkingi í Bestu deild karla í fótbolta í dag. Víkingar unnu leikinn 2-1 og tryggðu sér þannig Íslandsmeistaratitilinn á Meistaravöllum.
Víkingar unnu leik dagsins 2-1 og voru töluvert sterkari aðilinn í hörkuleik. KR-ingar komust yfir en eftir það voru gestirnir töluvert sterkari aðilinn.
Aðspurður um hvort það væri þungt að kyngja tapi dagsins sagði Óskar:
„Nei, hvað meinarðu, þungt að kyngja. Ég ætla að óska Víkingi til hamingju, ég ætla að byrja á því. Óska þeim innilega til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn.“
„Þeir eru vel að því komnir en þetta er ömurleg, ömurleg tilfinning að horfa upp á þetta lið, þessa stuðningsmenn. Lið sem að ég er búinn að elda grátt silfur saman við í mörg ár. Ég hef alveg einstaklega lítinn smekk fyrir þeim, þó ég beri virðingu fyrir þeim árangri sem þeir hafa náð. Þá hef ég engan smekk fyrir því hvernig þeir haga sér innan vallar eða utan. Þá er það bara ömurleg tilfinning, eins vond og hún verður,“ segir Óskar.
Ræðandi um Víkingana vísar hann líklega til þess að mikil læti voru bæði á meðan leik stóð og eftir leik. Heitt var í hamsi undir lok leiks þar sem heil fimm rauð spjöld fóru á loft.
Þá voru stimpingar milli manna í KR-heimilinu eftir leik.
Aðspurður um hvað hafi gengið á segir Óskar:
„Það veit ég ekki. Ég hef ekki hugmynd um það. En vonandi er þetta bara það sem koma skal. Það verður bara fárviðri þegar þessi lið mætast og ég ætla að vona að það verði spólað upp á næsta ári ennþá meira, það verði meiri söngvar sungnir um mig og fleiri og það verði allt geðveikt,“ segir Óskar.
Þú hefur ekki mikinn smekk fyrir Víkingunum?
„Þú heyrðir hvað ég sagði áðan.“