Fótbolti

Aðalmarkvörður Ís­lands úr leik og Arnar kallaði á Anton

Sindri Sverrisson skrifar
Elías Rafn Ólafsson missir af komandi landsleikjum.
Elías Rafn Ólafsson missir af komandi landsleikjum. Getty/Indrawan Kumala

Elías Rafn Ólafsson, sem verið hefur aðalmarkvörður íslenska landsliðsins síðustu misseri, missir af komandi landsleikjum vegna meiðsla.

Elías stóð í ströngu í marki Midtjylland þegar liðið náði 1-1 jafntefli við OB í dönsku úrvalsdeildinni í gær, þrátt fyrir að missa mann af velli með rautt spjald í fyrri hálfleik, en meiddist í leiknum.

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari hefur því kallað Anton Ara Einarsson, markvörð bikarmeistara Breiðabliks, inn í landsliðshópinn sem kemur saman í Reykjavík á morgun, fyrir fjóra fyrstu leikina í Þjóðadeildinni. Fyrsti leikur er við Eistland á Laugardalsvelli næsta laugardag.

Hákon og Rúnar ekki í leikformi

Í landsliðshópnum eru einnig Hákon Rafn Valdimarsson, sem reyndar hefur ekki verið í leikmannahópi Brentford að undanförnu vegna bakmeiðsla, og Rúnar Alex Rúnarsson sem snúinn er aftur í hópinn. Rúnar Alex lék þrjá leiki með FC Kaupmannahöfn í ágúst en hefur verið á varamannabekknum síðan þá.

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