Elías Rafn Ólafsson, sem verið hefur aðalmarkvörður íslenska landsliðsins síðustu misseri, missir af komandi landsleikjum vegna meiðsla.
Elías stóð í ströngu í marki Midtjylland þegar liðið náði 1-1 jafntefli við OB í dönsku úrvalsdeildinni í gær, þrátt fyrir að missa mann af velli með rautt spjald í fyrri hálfleik, en meiddist í leiknum.
Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari hefur því kallað Anton Ara Einarsson, markvörð bikarmeistara Breiðabliks, inn í landsliðshópinn sem kemur saman í Reykjavík á morgun, fyrir fjóra fyrstu leikina í Þjóðadeildinni. Fyrsti leikur er við Eistland á Laugardalsvelli næsta laugardag.
Í landsliðshópnum eru einnig Hákon Rafn Valdimarsson, sem reyndar hefur ekki verið í leikmannahópi Brentford að undanförnu vegna bakmeiðsla, og Rúnar Alex Rúnarsson sem snúinn er aftur í hópinn. Rúnar Alex lék þrjá leiki með FC Kaupmannahöfn í ágúst en hefur verið á varamannabekknum síðan þá.