Oliver Ekroth, fyrirliði Víkings, segir atvik líkt og það sem varð milli hans og Arons Sigurðarsonar, fyrirliða KR, í síðasta leik liðanna vera hluti af leiknum. Liðin mætast aftur í dag og Víkingur verður meistari með sigri.
KR og Víkingur skildu jöfn í síðasta leik liðanna fyrir örfáum vikum, 1-1. Þar komst Víkingur yfir í uppbótartíma en KR jafnaði enn síðar.
Fyrir þann leik var talað um stærsta leik tímabilsins. Er það aftur svoleiðis núna?„Já, á vissan hátt. Kannski stærri. Ég meina, við vitum öll hvað sigur myndi þýða. Þannig að fyrir okkur er hann auðvitað stór. Allir leikir eru stórir. En já, þetta verður sérstakt,“ segir Oliver Ekroth, fyrirliði Víkings.
Hvernig líður þér fyrir leikinn?
„Ég er spenntur, eins og alltaf. Ég meina, þetta eru leikirnir sem maður hlakkar alltaf til að spila. Og eins og ég sagði, við vitum hvað þetta þýðir. Og auðvitað væri ótrúlegt að tryggja titilinn á morgun. Og já, það hefur verið markmiðið allt tímabilið. Þannig að ég hlakka til,“ segir Oliver.
Margt hefur verið rætt og ritað um ríginn bæði innan vallar og utan. Hvernig er hann fyrir þér? Hvert er þitt mat á rígnum milli leikmanna og liða?
„Ég meina, KR er gott lið. Þeir eru með góða leikmenn og hafa staðið sig virkilega vel á þessu tímabili. Þannig að auðvitað eru þeir keppinautar okkar. Við einbeitum okkur aðallega að okkar hlut, hvað við getum gert til að fara inn í þessa leiki, í alla leiki, og það er það sem við tölum um, þú veist, þannig að auðvitað er alltaf gaman að eiga stóran andstæðing,“ segir Oliver og bætir við:
„Það er alltaf gott fyrir fótboltann á Íslandi og deildina sjálfa að stór lið spili og keppi á toppnum. Þannig að, ég meina, ég held að KR-ingar séu, auðvitað, þeir eru ekki ánægðir með sitt tímabil því þeir vildu líklega vera í okkar stöðu þar sem við erum núna. En, ég meina, þeir hafa staðið sig virkilega vel.“
Ekroth hljóp heldur harkalega utan í Aron Sigurðarson, fyrirliða KR, þegar Víkingur komst yfir í uppbótartíma í síðasta leik og virtist vera að tryggja sér sigurinn.
Það var atvik í síðasta leik eftir að Víkingur skoraði fyrsta markið. Myndband fór á flug þar sem þú hleypur á Aron Sigurðarson á leiðinni í fagnið. Fólk ræddi um hvort þetta hafi verið viljandi. Geturðu tjáð þig um þetta atvik?
„Já, auðvitað get ég það. Ég veit ekki hvort það var viljandi. Ég meina, það leit líklega verr út en það var. Ég meina, ég ýtti bara aðeins við honum og þetta er bara hluti af leiknum, þú veist, það er. Það er gaman að hafa svona augnablik í leikjum og utan þeirra, og hann (Aron) er svolítið eins. Þannig að, já, þetta er allt í góðu,“ segir Oliver.
Þannig að þetta er hluti af þessu. Smá pot hér og þar þegar boltinn er ekki nálægt?
„Já. Ég meina, ef þú skoðar mörg atvik í leikjum geturðu fundið ýmislegt, þú veist, og, ég meina, kannski var þetta augljósara en annað, en þetta er bara eins og það er.“
Það hlýtur að vera aðeins eitt sem þú vonast eftir á morgun, það er að vinna leikinn, vinna deildina?
„Já, auðvitað. Ég meina, eins og ég sagði, það hefur verið markmiðið allt tímabilið fyrir okkur að vinna. Og, já, það er markmiðið.“
Viðtalið við Ekroth má sjá í spilaranum.
KR og Víkingur mætast klukkan 14:00 í dag. Leikurinn verður í beinni á Sýn Sport Ísland.