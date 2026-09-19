Þróttur R. - Fylkir 1-0 | Þróttarar upp í Bestu deild eftir tíu ára bið

Þróttur Reykjavík mun leika í Bestu deild karla í fótbolta, í fyrsta sinn síðan 2016, eftir 1-0 sigur á Fylki í úrslitaleik umspils Lengjudeildarinnar á Laugardalsvelli í dag.
Það var ljóst við mætingu í Laugardalinn hvað væri undir í dag. Góðum 45 mínútum fyrir leik var fólk byrjað að streyma í stúkuna og ljóst að mörg voru að gera sér glaðan dag. Ekki skemmdi veðrið fyrir en miðað við að það sé komið á síðari hluta septembermánaðar var veðrið upp á tíu komma fimm.
Hvað leikinn varðar þá voru hér að mætast tveir heldur ólíkir leikstílar. Annars vegar Þróttur með sitt flæðandi spil á meðan Fylkir vill spila örlítið skipulagðari leik og ekki til í að lyfta jafn mörgum mönnum hátt á völlinn.
Leikurinn hófst á þá vegu að Þróttur var meira með boltann og var líklegra til afreka. Þrátt fyrir að engin alvöru dauðafæri hafi litið dagsins ljós þá voru Þróttar að mörgu leyti óheppnir að vera ekki með forystu í hálfleik. Í tvígang hafði boltinn flogið í gegnum markteig Fylkis án þess að Þróttari væri þar. Þá höfðu þeir ekki nýtt góðar stöður til að skapa sér almennielg færi.
Besta færið fékk jötuninn Njörður Þórhallsson eftir skalla frá bróður sínum, Hlyn, á fjærstöng í kjölfar hornspyrnu Kára Kristjánssonar. Njörður þurfti hins vegar að teygja sig í boltann og skjóta í fyrsta. Niðurstaðan að boltinn flaug himinhátt yfir markið. Njörður lét að sama skapi til sín taka í eigin vítateig og skallaði - eða hreinsaði - ótal margar fyrirgjafir Fylkis í fyrri hálfleik. Staðan var hins vegar markalaus þegar flautað var til loka fyrri hálfleiks.
Árbæingar mættu beittari út til síðari hálfleiks og ljóst að Heimir Guðjónsson hafði látið sína menn heyra það. Þá gerði hann tvær breytingar á sínu liði sem bættu leik liðsins til muna, allavega í upphafi síðari hálfleiks.
Eftir það náðu Þróttarar aftur tökum á leiknum. Aron Snær Ingason átti skot í stöngina eftir frábæran sprett frá miðju og Örn Bragi Hinriksson átti gott skot úr teignum sem Ólafur Kristófer Helgason varði meistaralega. Markvarsla sem myndi sóma sér vel í Bestu deildinni.
Aron Snær braut svo loks ísinn umtalaða á 78. mínútu leiksins. Þróttur lék frábærlega sín á milli fyrir utan teig Fylkis og boltanum var svo stungið í gegnum vörn Árbæinga. Þar var varamaðurinn Tryggvi Snær Geirsson allt í einu mættur í frábært færi, Ólafur Kristófer kom á móti honum svo Tryggvi Snær gerði það eina rétta í stöðunni. Hann renndi botlanum fyrir markið þar sem Aron Snær svo gott sem tæklaði hann inn við mikinn fögnuð Þróttara í stúkunni.
Staðan orðin 1-0 og reyndust það lokatölur á Laugardalsvelli. Þróttur mun því leika í Bestu deild karla (og kvenna) á næstu leiktíð. Til hamingju Þróttarar.
Það verður að vera sigurmark leiksins. Einfalt og gott.
Aron Snær er augljós stjarna dagsins. Frábær leikmaður sem á heima í efstu deild. Þá voru margir sem léku virkilega vel í liði Þróttar. Sérstakt hrós fær Njörður í vörn Þróttar fyrir að stöðva hverja fyrirgjöf Fylkis á fætu rannarri meðan hann var inn á vellinum.
Skúrkurinn er svo sóknarleikur Fylkis í heild sinni. Þetta var ekki upp á marga fiska.
Það var ljóst að það voru hundrað milljónir undir. KSÍ fær hrós fyrir góða umgjörð sem og stuðningshópar beggja liða þó öll lög um bókasöfn og jarðarfarir verða að fara hætta.
Fín dómgæsla að mörgu leyti en eflaust má finna eitthvað að ef skoðað er í þaula. Fylkir vildi vissulega fá vítaspyrnu í uppbótartíma leiksins og þá er umræða um hvort mark Þróttar hafi verið rangstaða en það sást ekki úr blaðamannastúkunni.
„Ég er bara ógeðslega stoltur. Stoltur af okkur sem liði, það sem við höfum gengið í gegnum síðan við töpuðum í fyrra. Búnir að vera í fókus og bæta okkur allir sem einn. Ég er bara stoltur og meyr, þetta er fallegt,“ sagði Njörður Þórhallsson, miðvörður Þróttar, í miðri sigurhátíð eftir leik.
„Ég er búinn að komast langt í þessu miðað við hvar ég var fyrir nokkrum árum svo já mjög stoltur af sjálfum mér líka.“
„Þetta er eitthvað sem við erum búin að vera leggja inn í félaginu síðustu 5-6 ár. Þetta er búið að vera koma og er að koma núna. Þau sem hafa verið í félaginu þessi ár vissu alltaf að þetta væri að koma.“
„Þetta er galið en það er ótrúlegt hvað við vorum allir rólegir, héldum spennustiginu niðri og náðum að spila leikinn. Stoltur af okkur fyrir það líka en þetta var bara sturlað. Þegar Köttararnir mæta allir og stemmningin er svona þá er þetta sturlað.“
„Þegar ég fór á fyrsta fundinn með Venna (þjálfara Þróttar) og skrifaði undir samninginn þá var þetta markmiðið og það tókst,“ sagði reynsluboltinn Sigurður Egill Lárusson að leik loknum.
„Ég hef lagt eitthvað af mörkum, sýni meiri reynslu á vellinum þar sem ég er ekki mesti gjammarinn en ég hef reynt að sýna mitt og Venni er búinn að vera frábær.“
„Ég ætla að gera það í kvöld,“ sagði Sigurður Egill aðspurður hvort hann þyrfti ekki að kenna annars reynslulitlu liði Þróttar að fagna titlum. Hann hélt svo áfram:
„Finnst þeir eiga þetta svo skilið. Þegar ég mætti fannst mér þeir vera smá sárir og svekktir eftir síaðsta tímabil. Er svo sáttur með að sjá þá uppskera, margir ungir og uppaldir Þróttarar sem eiga framtíðina fyrir sér. Ég er ótrúlega stoltur og ánægður að hafa hjálpað þessum strákum að koma Þrótti upp.“
„Það verður að koma í ljós. Reikna með því en það kemur allt í ljós,“ sagði reynsluboltinn að lokum aðspurður hvort hann myndi spæna upp vinstri væng Þróttar í Bestu deildinni næsta sumar.
„Frábærlega, þetta er ótrúlegt. Er smá orðlaus,“ sagði Aron Snær Ingason, hetja Þróttar í dag.
„Við vissum að þetta yrði svona leikur. Leikplanið þeirra var skýrt, að leyfa okkur að vera með boltann. Töluðum um það í hálfleik að veðra þá niður og markið myndi alltaf koma, sem það gerði.“
„Hann (Sigurvin) hefur ekki öskrað einu sinni á okkur svo já,“ sagði Aron Snær hvort það hjálpi ekki í svona leikjum að vera með þjálfara sem er rólegheitin uppmáluð.
„Gæsahúðin var þegar maður hljóp inn á völlinn í upphitun en svo var þetta bara hver annar leikur. Maður tók þetta aðeins inn þegar maður skoraði sigurmarkið fyrir framan alla þessa áhorfendur,“ sagði hetjan að endingu en vel yfir 4000 manns mættu á leikinn.