„Það er bara eftirvænting og auðvitað smá svona stress en ég hef trú á því að mínir leikmenn hendi í góða frammistöðu eins og þeir eru bara vanir að gera,“ segir Sigurvin Ólafsson þjálfari Þróttar fyrir hundrað milljóna króna leikinn gegn Fylki í dag.
Hreinn úrslitaleikur á Laugardalsvelli um sæti í Bestu-deild karla.
„Maður hugsar þetta bara svolítið til baka þegar maður var leikmaður sjálfur. Auðvitað eru menn misjafnir og allt það en auðvitað má þetta ekki vera of miklar pælingar eða gera of mikið úr þessu en heldur ekki gera of lítið úr þessu. Þetta er auðvitað fyrst og fremst auðvitað bara líkamlegt. Við vorum að spila tvo erfiða leiki í síðustu viku þannig að það snýst aðallega bara um að vera í góðu standi og fara vel með strákana í sjúkraþjálfun og nuddi og svona passlegar æfingar þannig að menn séu enn þá á tánum.“
Hann segir að menn eigi einfaldlega að fara út á völlinn og leika sér, en ekki bugast yfir einhverri ávísun og pressu.
„Það er það sem við erum að eltast við og okkur er búið að dreyma um í rúmlega átta mánuði og það hlýtur að vera skemmtilegt að eltast við drauminn.“
Sigurvin er ekki viss hvernig leikurinn eigi eftir að þróast.
„Úrslitaleikir eru oft svolítið svona tens og menn taka auðvitað ekki mikla sénsa því að mistök eru dýr. Það er bara klassískt í öllum svona leikjum að liðin passi vel upp á að fá ekki á sig mark.“